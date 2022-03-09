Авіаудар по лікарні в Маріуполі: одна із вагітних та немовля померли
Одна із породіль, яка потрапила під бомбардування лікарні в Маріуполі, померла. Її дитину також не вдалося врятувати.
Чоловіки несуть вагітну на ношах на тлі зруйнованого пологового у Маріуполі, 9 березня 2022
Одна із вагітних жінок, яка потрапила під авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі, і фото якої на ношах опублікували світові ЗМІ, загинула разом із ненародженою дитиною. Про це у понеділок, 14 березня, повідомила агенція Associated Press.
У середу, 9 березня, журналісти зафільмували відео і фото жінки, яка тримається за закривавлений живіт, поки рятувальники її виносять через завали зруйнованої бомбардуваннями лікарні.
Жінку терміново доправили до іншої лікарні, де медики намагалися врятувати життя її та немовляти. За словами місцевого хірурга Тимура Маріна, у пацієнтки був розтрощений таз та відірване стегно. Усвідомлюючи, що втрачає дитину, жінка кричала "Убийте мене зараз", розповіли медики. Вони провели кесарів розтин, однак дитина "не подавала ознак життя".
"Більше 30 хвилин реанімації матері не дали результату", - також зазначив лікар. Вказується, що у хаосі авіаудару медики не встигли зафіксувати ім'я жінки, до того, як її тіло забрав чоловік і батько.
Росіяни звинувачували жінок у "акторській грі"
Російські чиновники, натомість, заявляли, що обстріляний пологовий будинок у Маріуполі нібито був захоплений українськими "екстремістами", а усередині не було пацієнтів та медиків. Тим часом західні журналісти задокументували напад і повідомили, що бачили принаймні кількох закривавлених вагітних матерів, які тікали від вибуху.
Ця жителька Маріуполя врятувалася після обстрілу 9 березня і народила дівчинку
Журналісти змогли зустріти жертв нападу згодом у іншій лікарні. Одна із них, вказує агенція, внаслідок атаки втратила кілька пальців на ногах.
Інша вагітна - Маріанна Вишемірська (міжнародні агенції, очевидно помилково, вказують її прізвище як Вишегірська - Ред.), яка також потрапила у об'єктиви камер 9 березня, наступного дня після удару народила дівчинку Вероніку. Жінку, яку зафіксували на сходах лікарні у піжамі "в горошок", російські чиновники та користувачі соцмереж, звинувачували у акторській грі.
Маріуполь Донецької області досі лишається оточеним російськими військами, без продовольства, води, електроенергії та тепла. За даними міської влади, з початку вторгнення у місті загинули понад 2100 мирних жителів.
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