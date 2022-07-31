Обов'язкова евакуація: як вивозять людей з Донеччини

В міста України почали прибувати потяги з біженцями, яких вивозять з Донецької області в рамках оголошеної урядом обов'язкової евакуації. Перший потяг зустріло місто Кропивницький на Кіровоградщині у вівторок, 2 серпня. Необхідність евакуації влада пояснює двома причинами - посиленням бойових дій в області та майже повною відсутністю електро- та газопостачання.

Обов'язкова, але не примусова

З 24 лютого - повномасштабного вторгнення Росії в Україну - з Донеччини виїхали уже дві третини мешканців, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. "Залишилося приблизно 350 тисяч - категорія людей, які не хочуть виїжджати", - сказав він в ефірі телемарафону. Саме тому й була оголошена обов'язкова евакуація, основною метою якої є збереження життя людей через бойові дії та проходження опалювального періоду, додав Кириленко.

В області майже повністю відсутні електро- та газопостачання, пояснює міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка очолила координаційний штаб з евакуації мешканців Донеччини. "Тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише щосекунди потрапити під обстріли - за відсутності світла, тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто", - зазначає вона.

Аби евакуюватись, жителям Донеччини потрібно просто звернутися на гарячі лінії Донецької ОВА, пояснюють у мінреінтеграції. Після цього до людини "приїдуть додому, допоможуть зібратись та довезуть до місця евакуації".

Втім, як наголосили у мінреінтеграції, попри обов'язковість, від евакуації можна відмовитися - достатньо підписати заяву про усвідомлення усіх наслідків і персональної відповідальності за власне життя.

Евакуація на Кіровоградщину

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 2 серпня, здійснювати обов'язкову евакуацію населення Донецької області будуть до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Першим евакуаційним потягом до Кропивницького прибули 136 людей

Втім, поки перші евакуйовані прибувають лише на Кіровоградщину. "Кожен парний день із Покровська відправлятиметься евакуаційний потяг до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Час відправлення - 16:30", - пояснює Кириленко у Facebook. У дорозі, за його словами, надається безоплатне харчування від організації World Central Kitchen, а одразу на місці прибуття усі евакуйовані можуть оформити разову грошову допомогу - 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень для всіх інших. "Також можна буде оформити щомісячну виплату для ВПО у такому самому розмірі", - додав Кириленко.

Першим евакуаційним потяго до Кропивницького прибули 136 людей, серед яких 44 - маломобільних.

Вже у ніч на 3 серпня Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області - всі зупинились в Олександрії, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Facebook. За його словами, людей розселяють по соціальних гуртожитках, в школах і садочках, а також з часом планується розміщувати у приватних будинках. "Будемо з людьми домовлятися. Тобто, використовуватимемо увесь житловий фонд всієї області. Люди розуміють, що приїхали сюди не на місяць-два, а на довший період. Тому їм потрібно облаштовуватися і жити повноцінним життям", - наголосив Райкович під час зустрічі евакуаційного потягу у Кропивницькому.

Допомога благодійних організацій

Вимушених переселенців з Донеччини також зустрічають благодійні організації. Так, на вокзалі у Кропивницькому українська громадська організація "Десяте квітня" виявляла осіб, які потребують правової, психологічної, соціальної допомоги.

Благодійні організації та ДСНС зустрічають евакуйованих в Кропивницькому

"Наприклад, правової допомоги потребували люди, які приїхали без документів. Ми будемо з ними працювати надалі. Соціальну допомогу в основному надаватимемо маломобільним людям - здійснюватимемо пошук ліків, речей першої необхідності", - каже у розмові з DW керівник Кропивницького офісу організації "Десяте квітня" Володимир Кудря. За його словами, влада забезпечила людям харчування та проживання. "Надалі у людей, очевидно, з'являться додаткові потреби, які ми допомагатимемо забезпечувати", - додав він.

Своєю чергою Червоний Хрест на вокзалі розподіляв серед евакуйованих продуктові набори. "В них входять консерви, печиво, суп, сардельки, а також виделки та ложки. Також ДСНС роздавала людям чай, а ми круасани. Ми будемо й надалі надавати таку допомогу, адже біженці приїжджатимуть через день", - пояснює DW голова Кропивницької обласного товариства Червоного Хреста Валерій Юрченко.

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Втім, за його словами, допомога на цьому не обмежується - по всій Кіровоградській області Червоний Хрест на постійній основі надає людям продукти харчування, засоби гігієни, посуд, матраци. "Також планується надавати людям ваучери на 2200 гривень на закупівлю продуктів. Це стосується і переселенців, і місцевих", - додав Юрченко.

"Сиділи до останнього"

Евакуйовані в Кропивницький мешканці Донеччини, з якими поспілкувалася DW, вдячні за прихисток та запевняють, що забезпечені всім необхідним. "У Кропивницькому нас дуже гарно зустріли, надали гуманітарну допомогу. Діти задоволені. Відразу на місці оформили документи про статус внутрішньо переміщених осіб. Це дуже зручно, що не треба було нікуди їхати. Також поселили в гуртожиток", - розповідає мешканка села Кодема Бахмутського району Вікторія Комарницька.

Евакуйовуватися раніше сім'я Вікторії не хотіла, тому що шкода було полишати майно. "Ми сиділи вдома до останнього, хоча майже всі з села виїхали. Коли прилетіли снаряди в наш будинок, то я подзвонила волонтерам, які наступного ж дня приїхали і забрали нас. У нас згоріло майже все майно і домашні тварини. Лише один телевізор встигли забрати з собою", - каже Комарницька. Також, за її словами, сумніви щодо евакуації викликали чутки, що біженців ніхто не чекає. "Мовляв, волонтери привезуть кудись, а потім самому треба якось виживати", - додає вона.

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Схожа ситуація у Галини з Костянтинівки, яка також приїхала на евакуаційному потязі в Кропивницький. "Дуже багато людей з нашого міста виїхали, але я не хотіла кидати своє господарство. Все наживалося довгі роки. Готувала дітям придане, а тут війна. Також страшно було їхати в нікуди і все заново починати", - каже вона у розмові з DW. Нині Галину разом з чоловіком поселили в гуртожиток. "Нас тут не ображають, забезпечують харчуванням", - додає вона.

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