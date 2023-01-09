Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

КНДР оголосила про наміри створити більш потужні ракети й розширити свій ядрений арсенал. У відповідь Південна Корея заявила, що обговорює зі США плани навчань з залученням ядерного потенціалу Вашингтона.

2 січня в структурі Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї з'явився новий підрозділ - Командування реагування на ядерну та іншу зброю масового знищення (ЗМУ), завданням якого є підготовка відповіді на ракетно-ядерну загрозу з боку КНДР.

КНДР веде ракетне будівництво ударними темпами

Така загроза багатьом видається явно дедалі більшою - за 2022 рік, за підрахунками експертів, КНДР провела рекордні майже 40 пусків ракет, під час яких було випробувано приблизно півтора десятка нових або модернізованих видів ракетних озброєнь. Новий рік був також зустрінутий відповідним чином - 31 грудня і 1 січня Пхеньян запустив чотири балістичні ракети й випробував новітні системи реактивного залпового вогню (РСЗВ) калібром 600 мм.

31 грудня в Пхеньяні на честь VI пленуму ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) восьмого скликання 30 таких РСЗВ презентували керівництву країни робочі колективи ВПК, які, як повідомлялося, "в єдиному пориві" виробили цю техніку "поза планом". На пленумі, що проходив з 26 по 31 грудня, лідер КНДР Кім Чен Ин назвав нову РСЗВ "наступальною зброєю", здатною доставити тактичну ядерну боєголовку в межах всієї території Південної Кореї.

На VI пленумі ЦК Трудової партії Кореї восьмого скликання Фото: KCNA/REUTERS

Кім, за повідомленням державного інформагентства ЦТАК, також заявив про необхідність масового виробництва тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) і різкого нарощування ядерного арсеналу Пхеньяну, підкресливши, що Південна Корея перетворилася на "безперечного ворога". А 1 січня ЗМІ Північної Кореї оприлюднили фото Кім Чен Ина, який "у супроводі його улюбленої дочки" Кім Чжу Е оглядав одну з баз ракетних сил КНДР. На знімках було видно близько десятка мобільних пускових установок, імовірно тактичної системи KN-23 (аналога російського "Іскандера"), а також БРСД (імовірно, "Хвасон-12").

Побоювання в Сеулі

Південна Корея живе під загрозою удару з боку північного сусіда з моменту закінчення Корейської війни в липні 1953 року. Але нинішні погрози і провокації Пхеньяна, зазначають аналітики, викликають особливе занепокоєння Сеула. Кім Сан Ву, член правління Фонду миру експрезидента Південної Кореї Кім Де Чжуна, у минулому політик пропрезидентської ліволіберальної партії, констатує, що ситуація з безпекою на Корейському півострові знову погіршується.

"Я думаю, що є серйозні причини для занепокоєння, тому що північнокорейський режим дивиться на нинішній уряд Південної Кореї і бачить, що він далеко не настільки прийнятний для Пхеньяна, як попередній", - пояснив він в інтерв'ю DW. - Я очікую, що ми й надалі бачитимемо більш войовничу Північ, оскільки вони ясно дали зрозуміти, що розглядають Південь як "ворожу державу".

Останнім часом Кім Чен Ин бере з собою на випробування свою старшу доньку Фото: KCNA via REUTERS

Нинішній президент-консерватор Юн Сок Йоль, який почав виконувати обов'язки в травні 2022 року, обіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо Північної Кореї порівняно з його попередником Мун Чже Іном, який дотримувався стриманішого курсу щодо Пхеньяна. І Юн поки що виконує свої обіцянки.

Жорстка позиція президента Юн Сок Йоля

30 грудня південнокорейські військові провели випробування твердопаливної ракети-носія (TLV), яка здійнялася на висоту 450 км, що наробило багато галасу. За допомогою нової ракети-носія Сеул планує до 2025 року вивести на низьку навколоземну орбіту надмалий супутник вагою 500 кг зі встановленим на ньому SAR-радаром.

2 січня Об'єднаний комітет начальників штабів оголосив про створення нового управління для розробки відповіді на ракетно-ядерні загрози з боку Півночі. А президент Юн Сок Йоль повідомив, що для ефективного відбиття такої загрози Сеул і Вашингтон обговорюють плани спільних навчань із залученням ядерного потенціалу США і що американці позитивно ставляться до цього питання.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, якому поставили запитання про ці плани, дав на нього однозначну негативну відповідь. Однак адміністрація Юна знову підтвердила факт обговорення союзниками способів обміну інформацією щодо задіяння стратегічного потенціалу США у відповідь на ядерну загрозу з боку КНДР. Реакцію Байдена в адміністрації Юна пояснювали відмінностями у формулюваннях.

Експрезидент Південної Кореї Мун Чже Ин (на фото праворуч) кілька разів зустрічався з Кім Чен Ином Фото: Inter-Korean Press Corps/ZUMAPRESS/picture alliance

Кім Чен Ин прагне до військової могутності

Виступаючи на пленумі ЦК ТПК, Кім Чен Ин заявив про необхідність розвитку і розгортання "військової могутності", вказавши на важливість захисту суверенітету КНДР. Він, як передає ЦТАК, наголосив, що США і Південна Корея намагаються "ізолювати і задушити" Пхеньян.

Лідер Північної Кореї закликав до якнайшвидшого розроблення нової міжконтинентальної балістичної ракети, "основним завданням якої є швидкий ядерний контрудар", і запуску до квітня першого військового розвідувального супутника. У фахівців крім цього є побоювання, що наближається до завершення виготовлення першого в КНДР підводного човна, здатного нести й запускати ракети великої дальності.

Раніше в Пхеньяні попереджали про готовність застосувати ядерну зброю, якщо країна піддасться нападу, запевняючи, що головна місія ядерної зброї Північної Кореї - стримування війни та забезпечення миру і стабільності.

Нова доктрина застосування ядерної зброї

Тим часом аналіз супутникових знімків космодрому Сохе в провінції Північний Пхенан на заході КНДР вказує на те, що там тривають роботи з удосконалення більших і потужніших як ракет-носіїв для виведення супутників на орбіту, так і ракет більшої дальності, включно з тими з них, що мають твердопаливні прискорювачі. "Порівняно з рідинними твердопаливні ракети мобільніші, швидше запускаються і їх легше укривати та використовувати під час конфлікту", - каже Лейф-Ерік Іслі, професор міжнародних досліджень Університету Іхва в Сеулі.

Юн Сок Йоль і Джо Байден, листопад 2022 року Фото: Yonhap/picture alliance

"Твердження Пхеньяну про випробування твердопаливного двигуна для балістичних ракет більшої дальності підкріплюють його агресивнішу, нещодавно проголошену доктрину застосування ядерної зброї, в разі, якщо правління Кіма або стратегічні сили та засоби країни опиняться під загрозою, - додав Іслі в розмові з DW. - Після розгортання ця технологія зробить ядерні сили Північної Кореї більш універсальними, здатними до виживання і небезпечними".

І хоча запуски ракет у другій половині минулого року, можливо, не були "технічно вражаючими", той факт, що вони були масовими і відбувалися в час, який не піддається прогнозуванню, та з різних місць, "демонструє, що Північна Корея могла проводити різні типи атак, у будь-який час та з багатьох сторін", уточнив Лейф-Ерік Іслі.

Небезпека конфлікту на Корейському півострові зростає

Чимало оглядачів очікують, що Північна Корея незабаром проведе ще одне підземне випробування ядерної зброї - перше з 2017 року, коли Пхеньян оголосив мораторій. Експерт аналітичного центру Sejong Institute Чон Сон Чан заявив нещодавно газеті The Korea Times, що, на його думку, сьоме ядерне випробування Північної Кореї буде присвячене одній з трьох важливих для Пхеньяну дат найближчим часом.

Північнокорейська пропагандистська марка, випущена перед Новим роком Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

"Мається на увазі 8 січня - день народження Кім Чен Ина, 16 лютого - дата народження Кім Чен Іра, його покійного батька, а також 8 лютого - 75-річчя від дня заснування Корейської народної армії (КНА). Кім Сан Ву з Фонду миру Кім Де Чжуна вважає, що заява Північної Кореї про те, що вона залишає за собою право провести превентивну ядерну атаку, якщо визнає, що є загроза режиму, є зміною у філософії безпеки.

Раніше КНДР називала ядерну зброю засобом стримування атаки на неї. "Я не розглядаю це як гонку озброєнь на півострові, оскільки Північ постійно розвиває свій ядерний потенціал, навіть коли каже, що це не так. Але вочевидь існують причини для занепокоєння з приводу нинішньої ситуації з безпекою", - констатує Кім Сан Ву. За його висловом, є вкрай жахлива ймовірність того, що конфлікт може спалахнути, якщо, наприклад, станеться якийсь інцидент на кордоні та ситуація швидко загостриться: "Оскільки між сторонами немає контактів, щось вельми незначне може миттєво перерости у велику кризу".