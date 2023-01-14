У Молдові впали уламки ракети під час російського обстрілу

На території Молдови під час російського обстрілу України вже втретє впали залишки ракети. Президентка країни Майя Санду висловила своє обурення порушенням повітряного простору країни.

Після російського масованого ракетного обстрілу території України у суботу, 14 січня, співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети в Бричанському районі на півночі країни, неподалік від КПП "Ларга" на кордоні з Чернівецькою областю, повідомила в суботу ввечері прикордонна поліція Молдови.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з бомбардуванням України було запроваджено план дій на випадок надзвичайних ситуацій та збільшено кількість поліцейських патрулів на прикордонній території з Україною, зі спостереженням за повітряним простором та зеленою смугою кордону з Україною. Після виявлення уламків ракети було вжито негайних заходів для захисту території та повідомлено службу екстреної допомоги та прокуратуру Бричанського району.

У міністерстві внутрішніх справ Молдови повідомили, що "знайдені уламки ракети досліджують компетентні органи".

Президентка країни Майя Санду висловила своє обурення у зв'язку з атакою РФ. "Жорстока війна Росії проти України безпосередньо зачіпає Молдову. Прикордонна поліція знайшла фрагменти ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови. Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та солідарні з тими, хто втратив близьких у Дніпрі та по всій Україні".

Це вже третій випадок, коли уламки ракет під час російських ракетних обстрілів падають на території Молдови.

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Під час масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами по території України 14 січня, силами протиповітряної оборони України було знищено 25 із 38 ракет. Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено енергооб'єкти в шести областях, а також було зруйновано багатоповерховий будинок у Дніпрі, через що загинуло щонайменше 9 осіб і ще понад 60 отримали поранення.