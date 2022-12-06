Фрагменти ракети в Бричанах: Молдова контролює ситуацію

Влада Молдови докладає "всіх зусиль, щоб тримати ситуацію під контролем" на тлі виявлення фрагментів ракети в Бричанах, вказала прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця. Вона також висловила солідарність з українцями.

Під час чергової масованої атаки РФ на Україну 5 грудня, у Молдові недалеко від міста Бричани на півночі країни, поблизу кордону з Україною, виявили фрагменти ракети. Влада Молдови докладає "всіх зусиль, щоб тримати ситуацію під контролем", повідомила 5 грудня молдовська прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця.

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Глава кабміну підкреслила, що нова хвиля ракетних обстрілів РФ мала "прямі наслідки й для нашої країни".

За словами прем'єрки, прикордонна поліція одразу оточила зону, де впали фрагменти ракети. За даними місцевого видання NewsMaker, сапери обстежили ракету біля Бричан. "Фахівці оглянули всі чотири її частини, знайдені в різних зонах, і дійшли висновку, що там немає вибухових речовин або об'єктів", - наголосили в МВС Молдови.

Очільниця уряду Молдови висловила солідарність із народом України

Водночас оператор енергомереж країни "Молделектрика" (Moldelectrica) повідомив про порушення в енергосистемі, які можуть призвести до можливих відключень електрики. Це пов'язано з масовими обстрілами в Україні5 грудня, зазначили в компанії.

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"Робимо все можливе, щоб... не допустити ризикованих для наших громадян ситуацій", - підкреслила Гаврилиця.

Глава кабміну Молдови рішуче засудила жорстокі напади на цивільні об'єкти в Україні та підтвердила свою солідарність з українським народом. Вона не стала коментувати походження фрагментів ракети.

У жовтні фрагменти ракети падали в Наславчі

Наприкінці жовтня на прикордонній території в Молдові вже падали уламки ракети, збитої системою української протиповітряної оборони. На півночі Молдови впала збита українськими військовими російська ракета, вказало тоді МВС у Кишиневі.

"Ракета... впала в північній частині населеного пункту Наславча Республіки Молдова, який розташований на кордоні з Україною. (...) постраждалих немає, було вибито вікна в кількох будинках у Наславчі", - вказали 31 жовтня у пресслужбі молдовського відомства. Населений пункт Наславча розташований безпосередньо поруч із Вінницькою областю, кордон проходить по річці Дністер.

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Нові ракетні удари РФ по Україні

У понеділок, 5 грудня, було зафіксовано нові російські ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Повітряна тривога пролунала майже на всій території країни. Вибухи прогриміли в Черкаській, Запорізькій, Київській, Вінницькій, Одеській областях, Харкові та Херсоні. В Одесі, Житомирі та Миколаєві сталося часткове відключення світла.