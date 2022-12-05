Масована ракетна атака РФ: постраждала енергоінфраструктура

Унаслідок масованої ракетної атаки РФ 5 грудня знову пошкоджено об'єкти енергетики України. Частина українських міст та областей має проблеми зі світлом та водою. Збої в подачі електроенергії також по всій Молдові.

У понеділок, 5 грудня, Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні. За інформацією командування Повітряних сил України, російські окупанти у цей день випустили по Україні загалом понад 70 ракет - авіацією з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області, а також із кораблів Чорноморського флоту. З них понад 60 ракет було збито силами протиповітряної оборони України, додали у командуванні Повітряних сил.

Проблеми зі світлом та водою

Унаслідок обстрілів знову пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці областей країни. У НЕК "Укренерго" вже повідомили про запровадження аварійних відключень світла. "На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Без світла залишилася зокрема, Сумщина. Як повідомили у АТ "Сумиобленерго", у області застосовано екстрене аварійне відключення. "Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Повністю знеструмлено через ракетні удари по сусідній області й Житомир. "Зараз повне відключення, і почнеться ввімкнення невеликої частини міста, але більшість поки що буде без електрики, тому що тільки після завершення повітряної тривоги буде зрозуміла ситуація", - сказав міський голова Сергій Сухомлин.

В Одесі повністю відсутнє водопостачання через знеструмлення насосних станцій, повідомляє "Інфоксводоканал". Також у місті зупинено роботу усіх котелень.

А на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу російськими окупантами було знеструмлено частину Кривого Рогу. У місті відключено деякі котельні та насосні станції, повідомив голова ГВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Читайте також: Відповідь на ракетні удари. Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Перебої з електрикою і в Молдові

Молдавське агентство Moldova Liberă також повідомило про збої в подачі електроенергії по всій Молдові. Компанія Moldelectrica повідомила у Facebook про порушення в енергосистемі Молдови і допустила можливість відключень електрики.

Читайте також: Темпи війни в Україні знизяться через брак боєприпасів у РФ - розвідка США