Україна знову тестувала імпорт електроенергії зі Словаччини

Через постійні ракетні удари з боку РФ Україна шукає додаткові інструменти для підтримки енергосистеми. Однак для імпорту електроенергії з ЄС існує кілька вагомих перепон.

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") у суботу, 19 листопада, протягом двох годин проводив тестове постачання імпортної електроенергії потужністю 1 МВт зі Словаччини, повідомляється на сайті компанії.

Як пояснили в компанії, наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати її зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

За останній місяць це вже друге тестове постачання за імпортними контрактами "ЕКУ". У жовтні ця та низка інших українських компаній, зокрема "Д. Трейдінг" і "ЕРУ", також тестували можливості імпорту електроенергії зі Словаччини.

"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", - зазначив генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко.

Обмеження для імпорту

Наразі ні приватні, ні державні трейдери не почали повноцінний імпорт електроенергії. Для цього є дві вагомі причини. По перше, європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E встановила обмеження пропускної спроможності міждержавних мереж.

На початку листопада голова національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв про бажання України збільшити можливості для імпорту електроенергії з Європейського Союзу в два-три рази, з 500 МВт до 1000-1500 МВт.

Окрім ліміту пропускної спроможності, імпорт наразі не відбувається через суттєву різницю в цінах. Якщо в Україні у жовтні максимальна ціна мегават/години у сегменті ринку закупівля "на добу наперед" складала три тисячі гривень, то у Словаччині - трохи більше дев'яти тисяч, в Угорщині - 10 тисяч, а у Румунії - майже 13 тисяч гривень.

Читайте також: Чому Україна поки що утримується від імпорту струму з ЄС?