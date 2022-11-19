Україна знову тестувала імпорт електроенергії зі Словаччини
Степан Смишляєв
26 хв. тому
Через постійні ракетні удари з боку РФ Україна шукає додаткові інструменти для підтримки енергосистеми. Однак для імпорту електроенергії з ЄС існує кілька вагомих перепон.
https://p.dw.com/p/4Jmqb
Реклама
Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") у суботу, 19 листопада, протягом двох годин проводив тестове постачання імпортної електроенергії потужністю 1 МВт зі Словаччини, повідомляється на сайті компанії.
Як пояснили в компанії, наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати її зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.
"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", - зазначив генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко.
Обмеження для імпорту
Наразі ні приватні, ні державні трейдери не почали повноцінний імпорт електроенергії. Для цього є дві вагомі причини. По перше, європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E встановила обмеження пропускної спроможності міждержавних мереж.
Окрім ліміту пропускної спроможності, імпорт наразі не відбувається через суттєву різницю в цінах. Якщо в Україні у жовтні максимальна ціна мегават/години у сегменті ринку закупівля "на добу наперед" складала три тисячі гривень, то у Словаччині - трохи більше дев'яти тисяч, в Угорщині - 10 тисяч, а у Румунії - майже 13 тисяч гривень.