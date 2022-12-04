РФ бракує боєприпасів для війни проти України - розвідка США
Степан Смишляєв
18 хв. тому
Взимку Росія та Україна намагатимуться поповнити свої запаси, але наразі ситуація виглядає оптимістичнішою для Києва, адже в РФ не стає можливостей самостійно поповнювати запаси, кажуть в американській розвідці.
https://p.dw.com/p/4KRpZ
Реклама
Протягом наступних кількох місяців темпи бойових дій в Україні надалі знижуватимуться, а сторони намагатимуться поповнити запаси, щоби підготуватися до контрнаступів після зими, заявила 3 грудня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.
"Насправді, ми доволі скептичні щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити. Я вважаю, (ситуація виглядає. - Ред.) більш оптимістично для українців у цих часових рамках", - цитує її агенція Reuters.
За оцінками американської розвідки, росіяни не в змозі самостійно "виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі". "Саме тому ви побачили, як вони швидко поїхали до інших країн, щоби спробувати отримати боєприпаси. І ми вказували, що їхні високоточні боєприпаси закінчуються набагато швидше в багатьох відношеннях", - зазначила Гейнс.
У свою чергу спеціальний посланець США з питань Ірану Роберт Маллі повідомив: оскільки Тегеран наразі не зацікавлений у продовженні перемовин щодо "ядерної угоди", Вашингтон надаватиме пріоритет іншим питанням, зокрема перешкоджанню постачанням іранської зброї до Росії, а також підтримці протестувальників в Ірані.
"Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу", - сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg.
Однак, спроби Москви підірвати спроможності України завдали суттєвої шкоди економіці країни. "Очевидно, що з часом це може вплинути. Наскільки великим буде вплив - залежатиме від того, чого вони (росіяни. - Ред.) прагнуть, що вони здатні робити, а також від стійкості цієї критичної інфраструктури, нашої здатності допомогти їм (українцям. - Ред.) захистити її", - зауважила Гейнс.
Путін може спробувати "взяти паузу"
За її словами, президент Росії Володимир Путін був здивований тим, наскільки незначними були досягнення російської армії в Україні, однак його політичні цілі, навряд змінилися. Водночас аналітики американської розвідки вважають ймовірним, що Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі "на тимчасовій основі з ідеєю, що потім він може повернутися до цього питання пізніше".
"Вважаю, що він стає все більш обізнаним щодо викликів, з якими стикаються військові в Росії. Але нам все ще не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, наскільки вони серйозні", - зауважила Гейнс.