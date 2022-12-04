РФ бракує боєприпасів для війни проти України - розвідка США

Взимку Росія та Україна намагатимуться поповнити свої запаси, але наразі ситуація виглядає оптимістичнішою для Києва, адже в РФ не стає можливостей самостійно поповнювати запаси, кажуть в американській розвідці.

Протягом наступних кількох місяців темпи бойових дій в Україні надалі знижуватимуться, а сторони намагатимуться поповнити запаси, щоби підготуватися до контрнаступів після зими, заявила 3 грудня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

"Насправді, ми доволі скептичні щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити. Я вважаю, (ситуація виглядає. - Ред.) більш оптимістично для українців у цих часових рамках", - цитує її агенція Reuters.

Водночас, аналізуючи оперативну обстановку на лінії зіткнення, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що похолодання і промерзла земля можуть сприяти активізації маневрів і бойових дій на сході та півдні України у найближчі тижні.

Росія швидко витрачає військові запаси

За оцінками американської розвідки, росіяни не в змозі самостійно "виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі". "Саме тому ви побачили, як вони швидко поїхали до інших країн, щоби спробувати отримати боєприпаси. І ми вказували, що їхні високоточні боєприпаси закінчуються набагато швидше в багатьох відношеннях", - зазначила Гейнс.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс Фото: Rod Lamkey/CNP/picture alliance

За її словами, США "помітили певний рух" у постачанні РФ боєприпасів із Північної Кореї, "але на даному етапі воно незначне".

Також Росія продовжує спроби отримати від Ірану, крім безпілотників, ще й високоточні боєприпаси. Раніше західні спецслужби повідомляли про намір РФ придбати в Ірану значну кількість балістичних ракет малого й середнього радіуса дії для подальшого застосування їх у війні проти України.

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США протидіятимуть постачанням РФ з Ірану

У свою чергу спеціальний посланець США з питань Ірану Роберт Маллі повідомив: оскільки Тегеран наразі не зацікавлений у продовженні перемовин щодо "ядерної угоди", Вашингтон надаватиме пріоритет іншим питанням, зокрема перешкоджанню постачанням іранської зброї до Росії, а також підтримці протестувальників в Ірані.

"Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу", - сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg.

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Українці зберігають волю до опору

Керівниця американської розвідки також наголосила: зараз немає жодних ознак того, що масовані атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру та інші цивільні об'єкти підривають волю українців до опору.

Однак, спроби Москви підірвати спроможності України завдали суттєвої шкоди економіці країни. "Очевидно, що з часом це може вплинути. Наскільки великим буде вплив - залежатиме від того, чого вони (росіяни. - Ред.) прагнуть, що вони здатні робити, а також від стійкості цієї критичної інфраструктури, нашої здатності допомогти їм (українцям. - Ред.) захистити її", - зауважила Гейнс.

Путін може спробувати "взяти паузу"

За її словами, президент Росії Володимир Путін був здивований тим, наскільки незначними були досягнення російської армії в Україні, однак його політичні цілі, навряд змінилися. Водночас аналітики американської розвідки вважають ймовірним, що Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі "на тимчасовій основі з ідеєю, що потім він може повернутися до цього питання пізніше".

"Вважаю, що він стає все більш обізнаним щодо викликів, з якими стикаються військові в Росії. Але нам все ще не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, наскільки вони серйозні", - зауважила Гейнс.