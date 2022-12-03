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Протести в ІраніФото: SalamPix/abaca/picture alliance
ПолітикаІран

Іран запросив допомогу в РФ для придушення протестів - ЗМІ

Катерина Вєнкіна | Аліна Коломієць
2 год. тому

За даними каналу Iran International, Тегеран запросив у Москви допомогу для припинення протестів. Іран просить РФ надати обладнання та радників для навчання.

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Іран запросив у Росії допомогу для припинення протестів , зокрема -  обладнання та радників для їх придушення. Про це повідомив інформаційний телеканал Iran International (ІІ) у суботу, 3 грудня. Він спирається на засекречені файли, отримані хакерами та передані каналу.

За даними II, документи свідчать про те, що Тегеран покладається на інформацію з Москви з метою оцінки ситуації у країні. У файлах є свідчення того, що РФ прослуховує західні джерела з метою оцінки сили протестного руху.

Прессекретарка президента США Карін Жан-П'єр 26 жовтня під час спільного брифінгу з координатором зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джоном Кірбі говорила, що Москва може консультувати Тегеран, спираючись на свій досвід у придушенні демонстрацій.

Кірбі: Кремль може розглядати можливість підтримки Ірану

"Іран та Росія зближуються в міру посилення їхньої ізоляції, - зазначала Карін Жан-П'єр. - Наше послання Ірану вкрай зрозуміле: припиніть вбивати свій народ і посилати зброю до Росії для вбивства українців".

Кірбі у свою чергу зазначав, що Карін Жан-П'єр наводила факти. "Ми знаємо, що вони (влада РФ. - Ред.) можуть розглядати можливість надання якоїсь підтримки Ірану в придушенні протестувальників. І, на жаль, Росія має досвід у цьому", - зазначив він.

"Це ще один приклад того, як Росія та Іран ведуть спільну роботу, порушуючи не тільки права людини і громадянські права населення Ірану, але і, безумовно, наражаючи на подальшу небезпеку життя українців", - додав Джон Кірбі.

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ООН заявляє про понад 300 загиблих в ході протестів, правозахисники кажуть про значно вищу кількість жертв
 

За даними ООН, у ході протестів в Ірані загинули вже понад 300 осіб, у тому числі - понад 40 дітей. Водночас правозахисна організація Iran Human Rights (IHR) 29 листопада, заявила, що в заворушеннях загинули 451 протестувальник і 60 співробітників служб безпеки. Понад 18 тисяч осіб було затримано.

Тим часом Вища рада національної безпеки Ірану 3 грудня заявила, що кількість загиблих під час протестів "перевищує 200 осіб". За даними державного інформаційного агентства IRNA, до цього числа входять співробітники служб безпеки, мирні жителі і ті, кого влада Ірану вважає "влаштовувачами заворушень".

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Масові протести в Ірані тривають з кінця вересня. Спричинила їх смерть 22-річної Махси Аміні, яку "поліція моралі" затримала за "неправильне" носіння хіджабу. За словами свідків, дівчину побили у поліцейській машині, після чого вона впала в кому, а згодом померла.

Влада Ірану стверджує, що Аміні померла від "раптової зупинки серця". Натомість її родичі наполягають, що дівчина була здорова і не мала жодних проблем із серцем.

Мітингарів, що виходять на вулиці, підтримала збірна Ірану з футболу, яка на першому матчі чемпіонату світу в Катарі не стала виконувати національний гімн.

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