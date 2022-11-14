В Ірані ухвалили перший смертний вирок протестувальнику

За даними правозахисників, обвинувачення, які передбачають смертну кару, висунуті щонайменше 20 людям. Від початку протестів вже затримали понад 15 тисяч осіб, двом тисячам з них висунули обвинувачення.

Суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які розпочалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні. Це покарання стало першим подібним вироком учасникам заворушень, що тривають з середини вересня, повідомило в неділю, 13 листопада, агентство AFP з посиланням на іранський судовий портал Misan Online.

Деталі, що дозволяють визначити особу чи стать засудженого, на порталі не наводяться, але зазначається, що людина була визнана винною у підпалі урядової будівлі, порушенні громадського порядку, а також "створенні загрози національній безпеці". Крім того, її звинуватили в "корупції" та "мохаребі" - "війні проти Бога і держави". Останнє кваліфікується іранським законодавством як особливо тяжкий злочин і може каратися стратою навіть без супутніх звинувачень.

Ще п'ятьох протестувальників інший суд у Тегерані засудив до ув'язнення строком від п'яти до десяти років за звинуваченнями у "змові з метою скоєння злочинів проти національної безпеки" та "порушенні громадського порядку". Вони мають право подати апеляцію.

Обвинувачення висунули двом тисячам протестувальників

У неділю Misan та інші місцеві також повідомили, що судові органи висунули обвинувачення ще понад 750 людям у трьох провінціях за причетність до "недавніх заворушень". За даними судових органів, загалом від початку протестів обвинувачення вже висунули двом тисячам людей, майже половині з них - у Тегерані, зауважує AFP.

12 листопада іранська інформагенція IRNA повідомила, що 11 обвинуваченим загрожує смертна кара. Однак за словами директора правозахисної організації Iran Human Rights (IHR) Махмуда Амірі-Могаддама, таке покарання можуть застосувати до принаймні 20 обвинувачених. "Міжнародна спільнота має рішуче застерегти владу Ірану, що виконання смертного вироку протестувальникам є неприйнятним і матиме тяжкі наслідки", - наголосив він.

Проти Ірану запровадять додаткові санкції

12 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розкритикував владу Ірану за ставлення до протестувальників. "Що це за уряд, якщо він стріляє у своїх громадян? Будь-хто, хто діє таким чином, мусить рахуватися з нашим опором", - заявив він.

Шольц також анонсував нові санкції Європейського Союзу проти іранського режиму за жорстке придушення протестів і постачання Росії озброєнь, які використовуються у війні проти України.

Очікується, що нові санкції ЄС проти Ірану за жорстокість проти протестувальників будуть ухвалені вже у понеділок, 14 листопада, на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Reuters з посиланням на двох дипломатів. Санкції за порушення прав людини планують застосувати до 31 фізичної та юридичної особи.

Представник МЗС Ірану в Берліні оцінив заяви канцлера Німеччини як "інтервенціоністські, провокаційні та не дуже дипломатичні", а також попередив у зв'язку з цим про "довгострокові наслідки" через "руйнування історичних зв'язків".

Сотні вбитих і тисячі затриманих

Антиурядові демонстрації в Ірані тривають вже майже два місяці. Вони розпочалися в середині вересня після смерті 22-річної курдської дівчини, яка була затримана поліцією моралі у Тегерані за "неправильне" носіння хіджабу, невдовзі потрапила в лікарню і через кілька днів померла. Поліція стверджує, що дівчині стало недобре в ділянці, звідки її відвезли до лікарні. За версією рідних, причиною смерті стали побої під час затримання.

За даними правозахисних організацій, під час протестів було вбито понад 325 людей. IHR повідомляє про 326 вбитих, Human Rights Activists News Agency (HRANA) - про 336. Більше 15 тисяч протестувальників затримано, зазначає Reuters.