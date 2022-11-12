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В Ірані акції протесту проти уряду та ісламської владної системи тривають з середини вересня
В Ірані акції протесту проти уряду та ісламської владної системи тривають з середини вересня Фото: NNSRoj
ПолітикаІран

В Ірані 11 учасникам протестів загрожує смертна кара

Дар'я Нинько
3 год. тому

Десятьом чоловікам і одній жінці уже пред'явлені обвинувачення у вбивстві охоронця порядку.

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В Ірані учасникам демонстрацій закидають вбивство члена ополчення "Басідж" на мітингу на початку цього місяця. Цей та інші лояльні доє держави підрозділи використовуються в Ірані як своєрідні допоміжні поліцейські сили. Одинадцятьом обвинуваченим загрожує смертна кара, йдеться у повідомленні іранської інформагенції IRNA у суботу, 12 листопада.

Учасники протестів проти іранського уряду закликали до проведення масштабних мітингів протягом найближчого тижня. У вівторок вони мають намір зайняти школи, університети та автомагістралі. 15 листопада виповнюється три роки з дня так званого "кривавого листопада", коли в Ірані сталися заворушення після того, як за одну ніч ціни на пальне зросли на 200 відсотків.

Нові санкції ЄС проти Ірану вже цього тижня - Шольц

12 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре наголосив на необхідності подовження санкційної політики Європейського Союзу проти Ірану. Німецький канцлер у своєму подкасті, зокрема, різко розкритикував дії керівництва Ірану у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в країні. Коментуючи протести в Ірані та не лише, він зазначив: "Ми бачимо, що відбувається на вулицях, в аудиторіях і залах судових засідань. Бачимо боротьбу за свободу і справедливість. І бачимо, як іранські безпілотники атакують українські міста і як вони вбивають. Все це абсолютно неприйнятно".

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На тлі цього очільник уряду ФРН наголосив, що тут самих лише слів недостатньо "перед обличчям жорстокості й зневаги до людського життя". Тож ЄС вже ухвалив рішення щодо кількох пакетів санкцій проти Ірану, пояснив Шольц. Він оголосив, що санкційні заходи будуть запроваджені наступного тижня. 

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