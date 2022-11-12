Шольц пригрозив Ірану новими санкціями

Нові санкції через придушення протестів і постачання дронів РФ для війні в Україні запровадять наступного тижня. Їхня мета - посилити тиск на Корпус вартових ісламської революції і політичне керівництво Ірану.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре наголосив на необхідності подовження санкційної політики Європейського Союзу проти Ірану. Про це він заявив у своєму відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 12 листопада.

Німецький канцлер зокрема різко розкритикував дії керівництва Ірану у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в країні. "Що ж ви за влада така, що стріляє у своїх громадян? Будь-хто, хто діє таким чином, мусить рахуватися з нашим опором", - сказав Шольц.

Дрони для росіян - теж неприйнятна річ

Коментуючи протести в Ірані та не лише, він зазначив: "Ми бачимо, що відбувається на вулицях, в аудиторіях і залах судових засідань. Бачимо боротьбу за свободу і справедливість. І бачимо, як іранські безпілотники атакують українські міста і як вони вбивають. Все це абсолютно неприйнятно".

На тлі цього очільник уряду ФРН наголосив, що тут самих лише слів недостатньо "перед обличчям жорстокості й зневаги до людського життя". Тож ЄС вже ухвалив рішення щодо кількох пакетів санкцій проти Ірану, пояснив Шольц. "Наступного тижня будуть додані подальші санкційні заходи. Ми хочемо ще більше посилити тиск на Корпус вартових ісламської революції і політичне керівництво", - запевнив керівник уряду Німеччини.

В Ірані з середини вересня тривають акції протесту проти уряду та ісламської владної системи. Приводом для цього стала смерть 22-річної іранської курдської жінки Махси Аміні під час затримання поліцією моралі начебто за порушення ісламського дрес-коду. За даними правозахисної організації Iran Human Rights (IHR), станом на кінець жовтня під час протестів у різних містах Ірану загинули 240 людей, тисячі були затримані. Це вже стало причиною для розширення санкцій ЄС.

Крім того, в Євросоюзі украй різко відреагували на постачання Іраном дронів-камікадзе для Росії, які російські війська активно застосовують насамперед для ударів по українській цивільній інфраструктурі.