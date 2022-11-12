Шольц пригрозив Ірану новими санкціями

Нові санкції через придушення протестів і постачання дронів РФ для війні в Україні запровадять наступного тижня. Їхня мета - посилити тиск на Корпус вартових ісламської революції і політичне керівництво Ірану.
https://p.dw.com/p/4JQi2
Реклама
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) укотре наголосив на необхідності подовження санкційної політики Європейського Союзу проти Ірану. Про це він заявив у своєму відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 12 листопада.
Німецький канцлер зокрема різко розкритикував дії керівництва Ірану у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в країні. "Що ж ви за влада така, що стріляє у своїх громадян? Будь-хто, хто діє таким чином, мусить рахуватися з нашим опором", - сказав Шольц.
Дрони для росіян - теж неприйнятна річ
Коментуючи протести в Ірані та не лише, він зазначив: "Ми бачимо, що відбувається на вулицях, в аудиторіях і залах судових засідань. Бачимо боротьбу за свободу і справедливість. І бачимо, як іранські безпілотники атакують українські міста і як вони вбивають. Все це абсолютно неприйнятно".
На тлі цього очільник уряду ФРН наголосив, що тут самих лише слів недостатньо "перед обличчям жорстокості й зневаги до людського життя". Тож ЄС вже ухвалив рішення щодо кількох пакетів санкцій проти Ірану, пояснив Шольц. "Наступного тижня будуть додані подальші санкційні заходи. Ми хочемо ще більше посилити тиск на Корпус вартових ісламської революції і політичне керівництво", - запевнив керівник уряду Німеччини.