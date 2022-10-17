ЄС запровадив санкції проти "поліції моралі" Ірану

До санкційних списків увійшли міністр інформації Ірану та "ключові особи" з "поліції моралі". У ЄС сподіваються, що влада Ірану припинить жорстоко придушувати протести, під час яких загинуло вже понад 200 людей.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 17 жовтня, запровадила санкції проти 11 фізичних осіб і чотирьох іранських організацій, які мають відношення до загибелі 22-річної Махси Аміні і придушення протестів, які спалахнули в Ірані після смерті жінки. "ЄС очікує від Ірану негайного припинення насильницького придушення мирних протестувальників, звільнення затриманих і забезпечення вільного потоку інформації, включаючи доступ до Інтернету", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Євросоюзізасудив "широке та непропорційне" застосування сили проти мирних демонстрантів, зазначивши, що люди в Ірані, як і в будь-якому іншому місці, "мають право на мирний протест". Також Брюссель закликав Тегеран надати інформацію щодо кількості загиблих і заарештованих під час протестів, забезпечити "належні правові процедури" для всіх затриманих, належним чином розслідувати смерть Махси Аміні та притягнути до відповідальності причетних.

Хто потрапив під санкції

Санкції ЄС через порушеннях прав людини в Ірані запроваджено, зокрема, щодо іранської "поліції моралі" та Сил правопорядку Ірану. Також до санкціних списків включено міністра інформації і комунікаційних технологій Ірану Іссі Зарепура (через причетність до відключення інтернету в країні), Мохаммада Ростамі та Хаджа Ахмада Мірзаї, яких в ЄС називають "ключовими фігурами" в "поліції моралі". Також санкції накладено на низку місцевих керівників за їхню роль у придушенні протестів.

Санкції передбачають заборону на поїздки до ЄС та заморожування активів. До санкційних списків ЄС через порушення прав людини в Ірані вже включено 97 фізичних осіб та 8 організацій. "Зрозуміло, що якщо цей режим продовжуватиме лупцювати своє населення таким чином, проти винних будуть введені додаткові пакети цілеспрямованих санкцій", - наголосила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), пише AP.

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Масові протести в Ірані

16 жовтня виповнився місяць від дня загибелі 22-річної курдської студентки Махси Аміні невдовзі після затримання "поліцією моралі" за неправильне носіння хіджабу. Під час її похорону в Ірані спалахнули перші протести, які невдовзі поширилися практично по всій країні. Нині вони відбуваються приблизно в 100 містах. Спочатку мітингувальники вимагали провести розслідування і покарати винних у смерті Аміні, проте поступово гасла стали перетворюватися на соціально-політичні.

Влада взяла курс на жорстке придушення протестів, назвавши їх ініційованими з-за кордону. За даними ЗМІ, заарештовано близько 1,5 тисячі демонстрантів. За даними Організації з прав людини в Ірані, а також за даними правозахисної організації Human Rights Watch, під час протестів загинуло понад 200 людей, з них 23 дитини.