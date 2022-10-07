Іран назвав причину смерті дівчини, через яку йдуть протести

Молода курдка померла у вересні після затримання в Тегерані "за неправильне носіння хіджабу". Її смерть викликала хвилю масових протестів проти поліцейських репресій.

Іран у п'ятницю, 7 жовтня, оприлюднив офіційний медичний висновок щодо причин смерті дівчини, через яку в країні почалася хвиля масових протестів проти репресій.

Державне телебачення з посиланням на Організацію судової медицини Ірану заявило, що 22-річна курдка Махса Аміні померла не від ударів поліцейських, які затримали її за "неправильне носіння хіджабу", а через наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років.

У повідомленні йдеться, що медичний висновок ґрунтується на патологоанатомічному обстеженні, результатах розтину тіла, а також знімках легень та мозку, зроблених за допомогою комп'ютерної томографії.

Тим часом батько дівчини стверджує, що його донька мала чудовий стан здоров'я до затримання поліцією.

Масові протести в Ірані

Аміні померла 16 вересня після того, як трьома днями раніше її затримали в Тегерані за звинуваченням у неправильному носінні хіджабу. За даними правозахисників, під вартою дівчина отримала травму голови. Її смерть викликала в Ірані масові протести проти гноблення жінок. На них, за даними правозахисників, загинули вже близько 90 людей.

Звинувачення в тому, що при розгоні протестної акції в одному з міст силовики вбили 16-річну дівчину, влада Ірану відкидає. Правозахисна організація Human Rights Watch повідомляла, що підліток померла після того, як поліцейські завдали їй сильних ударів палицями по голові. Органи юстиції країни стверджують, що та наклала на себе руки.

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