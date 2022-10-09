Протести в Ірані: Бербок закликала ЄС запровадити санкції

Заборона на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів осіб, причетних до придушення протестів, має стати відповіддю на жорсткі дії влади Ірану проти учасників антиурядових демонстрацій, вважає голова МЗС Німеччини.

Європейський Союз має запровадити санкції проти офіційних осіб Ірану, відповідальних за жорстокі репресії проти учасників антиурядових протестів, які тривають в країні вже четвертий тиждень. "Ми забезпечимо, щоб ЄС наклав заборону на в'їзд для тих, хто відповідальний за ці жорстокі репресії, і заморозив їхні активи в ЄС", - завила у неділю, 9 жовтня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) газеті Bild am Sonntag, повідомляє AP.

Наймасовіші протести за останні роки спалахнули в Ірані 17 вересня і поширилися на всю країну. Спочатку вони були обумовлені вимогами припинити порушення прав жінок, але згодом набули антиурядового характеру. Влада країни жорстоко придушує протести: за різними оцінками були вбиті десятки людей, правозахисники кажуть про не менше 90 загиблих. Сотні протестувальників були заарештовані.

"Ті, хто б'є жінок і дівчат на вулиці, забирає людей, які не хочуть нічого іншого, крім вільного життя, свавільно заарештовує їх і засуджує до смертної кари, стоять на неправильній стороні історії", - наголосила Бербок.

При цьому вона не назвала жодних імен чи організацій, проти яких мають бути запроваджені санкції.

Раніше цього тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію з закликом запровадити санкцій проти іранських посадовців, відповідальних за смерть 22-річної курдської жінки Махси Аміні та наступні репресії, зазначає AP.

Причина протестів

Масові виступи в Ірані почалися після поховання Махси Аміні. Жінка була госпіталізована невдовзі після затримання іранською "поліцією моралі" через "неправильне" носіння хіджабу, яке є обов'язковим для іранських жінок. За три дні після госпіталізації Аміні померла.

Правоохоронців звинуватили в побитті Аміні, але представники поліції заявили, що в неї стався серцевий напад під час затримання. Влада країни пообіцяла провести розслідування причин загибелі жінки, а пізніше заявила, що вона померла через наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Батько Аміні наполягає, що його донька мала чудовий стан здоров'я до затримання поліцією.

Протести тривають

Попри жорсткі дії влади, 8 жовтня на Тегеранському базарі - головному базарі столиці - натовп підпалив поліцейську станцію. Пізніше того вечора антиурядові марші зібрали великий натовп у центральному столичному районі Назіабад. Виступи пройшли і в інших містах країни. Крім того, студенти протестували проти візиту президента країни до університету Аль-Захра в Тегерані і також влаштували акцію протесту.