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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає ЄС покарати винних у репресіях проти протестувальників в Ірані.Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолітикаІран

Протести в Ірані: Бербок закликала ЄС запровадити санкції

Степан Смишляєв
10 хв. тому

Заборона на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів осіб, причетних до придушення протестів, має стати відповіддю на жорсткі дії влади Ірану проти учасників антиурядових демонстрацій, вважає голова МЗС Німеччини.

https://www.dw.com/uk/berbok-zaklikala-es-vvesti-sankcii-za-pridusenna-protestiv-v-irani/a-63385693

Європейський Союз має запровадити санкції проти офіційних осіб Ірану, відповідальних за жорстокі репресії проти учасників антиурядових протестів, які тривають в країні вже четвертий тиждень. "Ми забезпечимо, щоб ЄС наклав заборону на в'їзд для тих, хто відповідальний за ці жорстокі репресії, і заморозив їхні активи в ЄС", - завила у неділю, 9 жовтня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) газеті Bild am Sonntag, повідомляє AP.

Наймасовіші протести за останні роки спалахнули в Ірані 17 вересня і поширилися на всю країну. Спочатку вони були обумовлені вимогами припинити порушення прав жінок, але згодом набули антиурядового характеру. Влада країни жорстоко придушує протести: за різними оцінками були вбиті десятки людей, правозахисники кажуть про не менше 90 загиблих. Сотні протестувальників були заарештовані.

"Ті, хто б'є жінок і дівчат на вулиці, забирає людей, які не хочуть нічого іншого, крім вільного життя, свавільно заарештовує їх і засуджує до смертної кари, стоять на неправильній стороні історії", - наголосила Бербок.

При цьому вона не назвала жодних імен чи організацій, проти яких мають бути запроваджені санкції.

Раніше цього тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію з закликом запровадити  санкцій проти іранських посадовців, відповідальних за смерть 22-річної курдської жінки Махси Аміні та наступні репресії, зазначає AP.

Причина протестів

Масові виступи в Ірані почалися після поховання Махси Аміні. Жінка була госпіталізована невдовзі після затримання іранською "поліцією моралі" через "неправильне" носіння хіджабу, яке є обов'язковим для іранських жінок. За три дні після госпіталізації Аміні померла.

Правоохоронців звинуватили в побитті Аміні, але представники поліції заявили, що в неї стався серцевий напад під час затримання. Влада країни пообіцяла провести розслідування причин загибелі жінки, а пізніше заявила, що вона померла через наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Батько Аміні наполягає, що його донька мала чудовий стан здоров'я до затримання поліцією.

Протести тривають

Попри жорсткі дії влади, 8 жовтня на Тегеранському базарі - головному базарі столиці - натовп підпалив поліцейську станцію. Пізніше того вечора антиурядові марші зібрали великий натовп у центральному столичному районі Назіабад. Виступи пройшли і в інших містах країни. Крім того, студенти протестували проти візиту президента країни до університету Аль-Захра в Тегерані і також влаштували акцію протесту.

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