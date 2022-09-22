Протести через смерть дівчини в Ірані: 17 людей загинули

Смерть 22-річної Махси Аміні викликала великі заворушення в самому Ірані і обурення за її межами, ставши символом порушень прав жінок в країні.

17 людей були вбиті під час протестів, які тривають в Ірані вже шостий день. Протести спалахнули в різних регіонах країни після смерті 22-річної Махси Аміні, яку перед цим затримала поліції моралі, повідомляє у четвер, 22 вересня агенція AFP з посиланням на іранське державне телебачення.

Наразі невідомо, скільки серед загиблих протестувальників і правоохоронців. У попередніх повідомленнях йшлося про смерть семи протестувальників, одного співробітника сил безпеки і трьох учасників воєнізованих формувань, "мобілізованих для протистояння бунтівникам".

Смерть Махси Аміні

13 вересня в Тегерані, куди дівчина приїхала до родичів, Махсу Аміні затримала так звана "поліція моралі", звинувативши в тому, що вона нібито "неправильно" вдягнула хіджаб, носіння якого є обов'язковим для іранських жінок.

Дівчину доставили до поліції, а звідти за кілька годин відвезли до лікарні у стані коми, де вона за кілька днів померла. Правоохоронців звинуватили в побитті Аміні, але представники поліції стверджують, що в неї стався серцевий напад під час затримання.

В інтернеті стала вірусною фотографія жінки на лікарняному ліжку з опухлими чорними очима та кровотечою з вух. 16 вересня Аміні була оголошена мертвою, а 17 вересня лікарня, в яку її госпіталізували, заявила в Instagram, що на момент прибуття у пацієнта була смерть мозку. Пізніше заяву видалили. Рідні загиблої наполягали, що в неї не було проблем із серцем.

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Початок протестів

Після похорону Аміні, який пройшов 17 вересня в її рідному місті Саккез в провінції Курдистан на північному заході Ірану, почалися протести. З Секкезу вони поширилися і на інші регіони країни. У Тегерані тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити свій гнів і горе, скандуючи гасла на зразок "Смерть диктатору". Протести розганяють правоохоронці із застосуванням сльозогінного газу і інших спецзасобів.

Протести через смерть жінки пройшли і в інших країнах, зокрема в Туреччині.

Характерною ознакою цих акцій стало те, що під час них жінки спалюють хіджаби і зрізають волосся, демонструючи непокору. Соцмережами також ширяться відео, на яких жінки вчиняють такі ж дії.

Жорсткі правила, що стосуються зовнішнього вигляду жінок, діють в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року.

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Реакція влади і світу

На тлі протестів державні ЗМІ Ірану повідомили, що розслідування загибелі Аміні почали профільні органи, а також парламентський комітет. Однак багато іранців сумніваються, що розслідування буде проведено об'єктивно та прозоро, особливо зважаючи на те, що вона була похована без розтину.

Іранська активістка із зображенням загиблої Махси Аміні у Франкфурті Фото: Boris Roessler/picture alliance/dpa

Смерть жінки привернула увагу і в інших країнах світу. Президент США Джо Байден заявив на Генеральній асамблеї ООН, що Вашингтон підтримує "хоробрих жінок Ірану", які протестують проти смерті Аміні.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив агентству AFP, що протести показують, що для Ірану "можливий інший шлях". "Вони могли б відмовитися від своїх прагнень до ядерної зброї. Вони могли б припинити придушення голосів у своїй країні. Вони могли б припинити свою дестабілізуючу діяльність", - сказав він.

Речник верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля закликав притягнути до відповідальності винних у смерті Аміні та захистити фундаментальні права всіх людей в Ірані, включаючи права ув'язнених.

У свою чергу президент Ірану Ебрагім Раїсі, виступаючи на Генасамблеї ООН звинуватив Захід у "подвійних стандартах". Зокрема він вказав на загибель жінок-представниць корінних народів у Канаді, жорстокість терористичної організації "Ісламська держава" проти жінок з релігійних меншин і дії ізраїльських сил безпеки на палестинських територіях. "Поки у нас будуть подвійні стандарти, коли увага зосереджена виключно на одній стороні, а не на всіх однаково, ми не матимемо справжнього правосуддя та чесності", - заявив Раїсі.