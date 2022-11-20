Іран поділиться з РФ технологіями виробництва дронів - WP

Москва й Тегеран уклали таємну угоду про трансфер технологій та організацію масового виробництва іранських ударних безпілотників у РФ, пише The Washington Post із посиланням на розвіддані США та інших країн Заходу.

На початку листопада представники Росії та Ірану завершили укладення угоди про передачу іранських технологій з виробництва бойових безпілотників Росії та організацію на території РФ масового випуску таких дронів. Про це повідомило 19 листопада американське видання The Washington Post (WP), що посилається на отримані від неназваних джерел дані американських спецслужб та розвідувальні дані низки інших західних країн.

Йдеться насамперед про трансфер технічної документації та передачу Росії ключових складників, потрібних для налагодження серійного виробництва іранських бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на території РФ. У разі реалізації досягнутих домовленостей, серійне виробництво таких дронів може розпочатися на російських потужностях уже за три місяці, пояснили анонімні співрозмовники WP.

Маючи власні потужності з масового виробництва таких БПЛА, Росія може стрімко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, що протягом останніх тижнів змінили характер війни в Україні, зазначає видання.

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Вигоди для Москви та Ірану

Таємна угода надає певні вигоди як для Москви, так і для Тегерана, адже її реалізація допоможе задовольнити критичну потребу військ РФ у високоточних боєприпасах, запаси яких дедалі більше вичерпуються після майже дев'яти місяців бойових дій. Водночас ця угода також пропонує значні економічні та політичні вигоди для Ірану, кажуть офіційні особи.

Хоча Тегеран постійно запевняв, що він залишається нейтральним у війні в Україні, але поява безпілотників іранського виробництва над українськими містами призвела до загрози нових економічних санкцій з боку Європейського Союзу. Тож не виключено, що керівництво Ірану сподівається уникнути нових санкцій у разі, якщо безпілотники будуть випускатися в Росії, повідали неназвані чиновники.

Деталі ірансько-російської угоди були остаточно узгоджені на зустрічі на початку листопада, в якій брала участь команда представників російського військово-промислового комплексу, які приїхали до Тегерана, щоб опрацювати пов'язані з логістикою питання, йдеться в публікації.

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У Білому домі поки ніяк не прокоментували цю публікацію. Раніше західні спецслужби повідомляли про намір Росії придбати в Ірану значну кількість балістичних ракет малого й середнього радіуса дії для подальшого застосування їх у війні проти України. У Києві відповіли на це закликами до країн Заходу та партнерів надати Україні ультрасучасні системи протиповітряного захисту, оскільки наявні в українських Збройних сил системи радянського зразка не в змозі ефективно перехоплювати такі ракети.