Звідки у Росії дрони?

РФ дедалі частіше застосовує у війні проти України дрони. За даними Києва, це іранські БПЛА. Іран поставки РФ заперечує. Що відомо про імпорт Росією бойових безпілотників?

Виснажливі та підступні - Росія застосовує у війні проти України, зокрема і безпілотні літальні апарати (БПЛА, дрони), ймовірно, також поставлені з-за кордону. Вони досягають швидкості до 200 кілометрів на годину та такі гучні, що їх чути задовго до того, як вони приступають до нападу.

Дрони-камікадзе з Ірану?

Якої шкоди можуть завдавати дрони, останніми днями продемонстрував напад на Білу Церкву на Київщині. За українськими даними, російська армія вперше застосувала для нападів неподалік Києва дрони іранського походження.

У ніч на 5 жовтня, за даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, сталося шість влучань та вибухів. Загалом, за його словами, з південного напрямку в область залетіли 12 іранських дронів, імовірно, аби зруйнувати інфраструктуру.

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За даними інтернет-порталу Military Factory, під дроном-камікадзе розуміють БПЛА, нашпигований вибухівкою. Українська армія повідомила, що збила перший іранський дрон у середині вересня.

Відтоді на півдні України було зафіксовано близько двох десятків таких БПЛА, повідомила наприкінці вересня речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Половина з них, за її словами, була збита. Однак передусім Одеса кілька разів ставала мішенню нападів дронів, внаслідок яких загинули, зокрема, і цивільні.

Випробування іранських дронів Фото: Iranian Army Office/ZUMA/IMAGO

Про поставки дронів з Ірану до Росії говорять уже місяцями. Наприкінці серпня уряд США з посиланням на спецслужби повідомив, що РФ має намір придбати в Ірану дрони для застосування їх в Україні. Йшлося передусім про те, що російська промисловість, з огляду на санкції, вже не може виробляти власні БПЛА - закупівля окремих елементів та запчастин для дронів суттєво ускладнились.

За даними інформагенції AFP, Росія придбала дрони типу "Мохаджер-6", які можуть переносити вантаж вагою 40 кілограмів та досягати швидкості до 200 кілометрів на годину. Крім того, Москва начебто купила і моделі "Шахед-136" - маленькі дрони-камікадже, які, за іранськими даними, мають дальність польоту до 2500 кілометрів. Іран офіційно заперечує продаж дронів.

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Наскільки небезпечні дрони

Попри вбивчі напади, експерти вважаюють БПЛА малоефективними. Джеремі Байні з британської аналітичної компанії Janes у розмові з AFP каже про високу частку технічних поломок через недостатньо високу якість виробництва. Крім того, дрони мають "відносно низьку" ударну силу. Тому, за оцінкою експерта, БПЛА не мають великого впливу на перебіг війни.

Однак проблема часто полягає у тому, що дрони дуже важко побачити за допомогою радара, повідомляє американський журнал Politico з посиланням на українських військових. Приміром, джерело видання розповідає, як його частина втратила два танки разом із екіпажем внаслідок атаки дрона. Крім того, за допомогою БПЛА зростає "психологічний тиск" на населення, каже Наталя Гуменюк. За її словами, гучний звук двигуна дронів може викликати страх у й без того травмованих людей.

Турецькі дрони українського виробництва?

Росія влітку також сигналізувала інтерес у купівлі турецьких бойових дронів. Утім, виробники БПЛА Bayraktar іще наприкінці серпня чітко дали зрозуміти, що не постачатимуть нічого Москві. "Неважливо, скільки грошей вони нам запропонують, у цій ситуації навіть не обговорюється надання їм дронів. На даний момент ми цілком та повністю підтримуємо українську сторону", - наголосив у розмові з ВВС Халук Байрактар, виконавчий директор оборонного підприємства.

Турецький Bayraktar TB2 на озброєнні ЗСУ Фото: Yulii Zozulia/Avalon/Photoshot/picture alliance

Дрони типу Bayraktar-TB2 вже певний час успішно застосовують українські військові. Ці БПЛА дуже популярні в Україні після того, як вони суттєво допомогли ЗСУ розбити російські артилерійські системи та броньовані авто.

Тепер турецьке оборонне підприємство навіть планує будівництво заводу з виробництва дронів в Україні. Про це український президент Володимир Зеленський оголосив після зустрічі з керівником компанії 9 вересня.

Турецький дрон має довжину 6,5 метра та розмах крил 12 метрів. Він може залишатися в повітрі понад 24 години та розвивати максимальну швидкість близько 220 кілометрів на годину. Та: він дешевший за конкуруючі моделі західних виробників, кажуть експерти.

Дрони ізраїльського походження?

На початку війни в Україні були також припущення на тему можливої причетності Ізраїлю. В середині березня видання The Times of Israel поширило у своїх цифрових каналах фото, на яких начебто зображені рештки збитого в Україні російського дрона, виготовленого за ізраїльською ліцензією.

Зображення, справжність яких не була перевірена, демонструють рештки дрона "Форпост" разом з позначенням назви компанії Israel Aerospace Industries (IAI) - ізраїльського літако- та рекетобудівника. Утім, "Форпост" - це розвідувальний дрон, який виробляється Росією. Це ліцензована копія ізраїльського IAI Searcher. Ліцензію було продано за роки до війни.