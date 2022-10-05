РФ з дронів атакувала Білу Церкву: є постраждалий

Російська армія з дронів іранського виробництва атакувала Київщину та південь України. У Білій Церкві постраждала людина.

2 год. тому 2 год. тому

Війська РФ вночі у середу, 5 жовтня, атакували місто Біла Церква на Київщині дронами-камікадзе типу Shahed-136. У місті зафіксували шість влучань та вибухів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Усього шість влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів", - написав Кулеба у Telegram.

До ліквідації пожеж у Білій Церкві залучені 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, зазначив він.

Південь України теж атакували дронами

Вночі 5 жовтня російські війська здійснили низку атак дронами-камікадзе Shahed-136 і на півдні України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в своєму Telegram. За їхніми даними, українським військовим вдалося знищити шість таких дронів.

Про збиття шістьох БПЛА Shahed-136 у Миколаївському районі повідомив також очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Дрони Росії постачає Іран

У липні адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулась до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників для застосування у війні проти України.

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію бойових дронів, утім при перших випробуваннях зіткнулася з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

Після підтвердження використання РФ іранських безпілотників Київ позбавив посла Ірану акредитації та скоротив кількість акредитованого персоналу в посольстві цієї країни.

8 вересня іранські фірми потрапили під санкції США за продаж дронів РФ - три виробники та Safiran Airport Services, яка нібито координувала транспортування.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечувало нібито "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів РФ і запевняло, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом.