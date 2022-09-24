Україна позбавила акредитації посла Ірану

Після того, як підтвердилось, що Росія використовує іранські безпілотники у війні проти України, Київ позбавив посла Ірану акредитації та скоротив кількість акредитованого персоналу в посольстві цієї країни.

Через постачання Іраном ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) влада України вирішила позбавити акредитації іранського посла, а також скоротити кількість акредитованих працівників посольства у Києві.

Тимчасово повіреного у справах Ірану викликали у п'ятницю, 23 вересня, до міністерства закордонних справ України. Там йому повідомили, що "постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", повідомив МЗС України.

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Про вимогу президента України відреагувати на застосування військами РФ іранських БПЛА раніше написав у соцмережі Facebook прессекретар президента України Сергій Нікіфоров. За його словами "на полі бою" остаточно підтвердились дані розвідки та повідомлення ЗМІ, що Іран погодився направити російській армії безпілотники Mohajer-6 й Shahed-136, які називають також "дронами-камікадзе", для використання у війні проти України. З початку вересня українські військові повідомили, що збили щонайменше чотири таких БПЛА.

Іран міг відправити Росії не лише безпілотники

Обговорення можливої іранської допомоги Москві у війні проти України активізувалося після того, як у середині липня президент РФ Володимир Путін зустрівся у Тегерані з головою Ісламської Республіки Ебрагімом Раїсі. Це був лише другий з початку повномасштабної війни виїзд Путіна за кордон. За даними США, на цій зустрічі Путін обговорював не лише розширення торговельних відносин, про що офіційно заявляв Кремль, а й постачання зброї. Білий дім вказував, що Іран має намір поставити Росії до кількох сотень БПЛА, зокрема, здатних нести озброєння.

Незабаром з російського космодрому було запущено супутник "Хайям", що належить Ірану. За даними західних розвідслужб, цей апарат має значно розширити можливості Тегерана у шпигунстві за військовими об'єктами на Близькому Сході. Перед цим Москва, як повідомляли ЗМІ, мала намір використати "Хайям" для спостереження за українськими збройними силами. Іран офіційно заперечував подібні припущення, але влада країни заперечувала також і постачання дронів армії РФ.

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Росія зблизилася не лише з Іраном, а й з КНДР

Згідно з повідомленнями ЗМІ, після військового вторгнення Росії в Україну Північна Корея пропонувала Москві направити тисячі робітників для участі у відновленні самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Крім того, Пхеньян міг запропонувати РФ військову допомогу - відряджання 100 тисяч солдатів для участі у бойових діях проти України.

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Своєю чергою Росія та Китай у травні виступили на засіданні Ради Безпеки ООН проти запровадження чергового пакету санкцій проти Пхеньяну, а також закликали зняти з КНДР частину колишніх санкцій, запроваджених за програму створення ядерної зброї та розробку балістичних ракет великої дальності.

