Одесу атакували дронами-камікадзе з моря: є загиблий

Один безпілотник іранського виробництва ЗСУ вдалося збити. Інші два дрони влучили в адмінбудівлю, повідомляє місцева влада.

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У п'ятницю, 23 вересня, Одесу з моря атакували російські дрони-камікадзе іранського виробництва. Унаслідок атаки загинула одна цивільна особа, повідомили на офіційному сайті міста з посиланням на ОК "Південь".

Згідно з повідомленням, два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби. Один далекобійний Shahed-136 збили над морем сили протиповітряної оборони України.

Окрім того, в Одесі прогримів вибух на автозаправній станції. Інформації про жертви та постраждалих унаслідок цього вибуху зараз немає.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram, вибух на АЗС не пов'язаний з атакою дронів.

Іранські дрони-камікадзе для РФ

У липні адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників для застосування у війні проти України.

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію бойових дронів , утім при перших випробуваннях зіткнулася з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

8 вересня іранські фірми потрапили під санкції США за продаж дронів РФ - три виробники та Safiran Airport Services, яка нібито координувала транспортування.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечувало нібито "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів РФ і запевняло, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом.

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