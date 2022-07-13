 ″Армія дронів″: як Україна збирається озброїти військо безпілотниками | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.07.2022

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Україна

"Армія дронів": як Україна збирається озброїти військо безпілотниками

Українська влада хоче забезпечити армію безпілотниками спільним коштом держави, бізнесу та громадян. Це має не лише допомогти у боротьбі з російськими військами, але й наблизити армію до стандартів НАТО.

Дрон типу Bayraktar турецького виробництва в Україні

Про дрони типу Bayraktar турецького виробництва в Україні чув чи не кожен

Безпілотні літальні апарати - БПЛА, дрони - мають велике значення для українських військових. Головними перевагами використання дронів під час нинішньої війни Росії проти України є протидія військам противника за умов збереження життів військових, каже голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь. Він анонсував новий проєкт, започаткований міністерством цифрової трансформації, Генеральним штабом Збройних сил України, президентською ініціативою United 24 та Держслужбою спецзв'язку, що має назву "Армія дронів". Окрім успішних військових операцій і збереження життів вояків, Щигаль вважає цей проєкт перспективним ще й для побудови високотехнологічної армії та впровадження стандартів НАТО.

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Перший контракт на закупівлю професійних військових дронів-розвідників за стандартами НАТО вже підписано з Польщею. Ці апарати  спроможні заходити на ворожу територію на 60-100 кілометрів, повідомив Щигаль. На першому етапі планується закупівля 200 таких апаратів коштом пожертви українського "Монобанку", а також чотирьох комплектів ударних дронів-камікадзе. "Ще ми потребуємо тисячі звичайних цивільних дронів для застосування на оперативному рівні, щоби їх мав кожен підрозділ", - сказав урядовець. Очевидно, на ці потреби будуть витрачені зібрані за цим проєктом кошти.

Коштом держави, бізнесу та громадян

В межах проєкту "Армія дронів", крім державного фінансування та пожертв комерційних структур, передбачений збір коштів від українців та охочих з інших держав, а також пожертв від населення у вигляді вже готових дронів для потреб української армії. За перший тиждень, як сказав Щигаль, вдалося зібрати 400 мільйонів гривень. За його словами, на замовлення Генштабу вже організоване навчання за спеціальністю "оператор дрону" 150 військовиків.

Українські військові з дронами

Раніше українську армію забезпечували дронами здебільшого за зібрані волонтерами кошти

Представник громадської організації "Аеророзвідка" Вадим, який не захотів називати своє прізвище, каже, що на даний момент в Україні діє близько 20 комерційних та громадських організацій з виробництва дронів. Більшість з них за останні місяці зосередилася саме на задоволенні потреб українського війська. Крім відомих крилатих дронів типу Bayraktar, армія потребує мультироторних дронів, що мають від чотирьох (квадрокоптер) до восьми (октокоптер) пропелерів. Вадим охоче демонструє журналістам останнє досягнення конструкторів "Аеророзвідки" - бойовий октокоптер R18. "Він здатний зависати над ціллю для точного наведення, нести до 5 кілограмів вибухівки, має тепловізор і може передавати відеосигнал оператору. Цей апарат призначений для знищення ворожої техніки, невеликих укріплень і складів з боєприпасами", - сказав активіст.

Від Євромайдану до повномасштабної війни Росії

За словами Вадима, активісти "Аеророзвідки" запускали свої перші розвідувальні дрони ще під час організації оборони від силовиків протестувальників Євромайдану, а від 2019 року виробляють ударні літальні апарати, що були випробувані під час бойових дій на Донбасі. Пілот дрону R18 за позивним Брекет, який несе службу у спецпідрозділі українського війська в Запорізькій області, сказав, що отримав таке бойове ім'я через те, що допомагає піхоті "виправляти "зуби" переднього краю оборони". "Ми озброюємо цей дрон трьома кумулятивними гранатами. Працюємо здебільшого вночі, коли ворог нас може тільки чути, але не бачити і в нього після наших атак вже розвинулась така собі дронофобія від цього звуку", - розповів боєць.

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Цілями нападів дронів R18, які пілотує Брекет, стають здебільшого ворожі гармати, танки, бронемашини та вантажівки. Боєць цілком задоволений цим апаратом і стверджує, що він дозволяє уникати ризиків, які виникають у разі застосування переносних ударних комплексів як NLAW чи Javelin. Адже з ними бійці мають входити в зону прямої видимості цілей і наражатися на небезпеку ураження ворожим вогнем. "До того ж, наприклад, закопані в землю танки підбити з гранатомета значно важче, ніж знищити точним ударом з повітря", - сказав боєць.

Пілота дронів готують до місяця

Він відзначив високу надійність дрону R18, який може здійснювати до 40 бойових вильотів без потреби додаткового обслуговування чи ремонту. "Єдиний недолік - це те, що цей дрон має дистанцію застосування не більше 10 кілометрів. В інших виробників є апарати, що можуть нести вагу до семи-восьми кілограмів вибухівки і літати на більші відстані, але вони скидають боєзапас лише за певними координатами і не можуть передавати відеосигнал оператору, через що є не такими високоточними, як R18", - зазначив Брекет.

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Солдат коригує вогонь за допомогою дрона

Пілота дронів в Україні готують до місяця

Однією з відмінностей військового дрону від цивільного представник "Аеророзвідки" Вадим назвав більшу відпорність впливам з боку станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Але військовим потрібні і значно простіші цивільні дрони для розвідки позицій ворога на лінії зіткнення і первісного навчання пілотів. "Дронів потрібно багато. Зараз на фронті з нашими дронами працює 20 екіпажів. Підготовка одного пілота може забирати від двох тижнів до місяця. За умов задовільного фінансування ми спроможні вже зараз виробляти до ста дронів щомісяця", - сказав Вадим.

Ціна дрона: від 1500 гривень до мільйонів доларів

Насичення українського війська армією дронів - це коштовний і масштабний проєкт. Вартість таких літальних апаратів коливається в межах від 1500 гривень за простий цивільний дрон, до 5-6 мільйонів доларів за відомий турецький "Байрактар" з українським двигуном. Всередині цього цінового діапазону перебуває решта військових і цивільних дронів, яких потребують Збройні сили України.

За словами представника "Аеророзвідки" Вадима, ідеальною моделюю акумуляції коштів і ефективного поєднання зусиль всіх сторін могло би стати тристороннє партнерство між державою, комерційними структурами і громадським сектором. "Держава занадто неповоротка структура, щоби швидко налагодити задоволення потреб армії в дронах. Вона має виробляти стратегію і формувати замовлення. Бізнес - виконувати це замовлення. А громадські організації бути прошарком, який оперативно реагує на потребу в інноваціях і відстежує ризики корупції", - вважає активіст. 

Український солдат коригує вогонь за допомогою дрона

В українській армії активно застосовують дрони різного типу

Наразі така модель ще не працює, тож таким громадським і волонтерським рухам як "Аеророзвідка" доводиться самостійно дбати про збір коштів на закупівлю комплектуючих і постійне поповнення втрат дронів на фронті. Вірогідно, що зі впровадженням проєкту "Армія дронів" може виникнути не партнерство, а конкуренція за пожертви між державними і громадськими структурами. Тим часом, представники "Аеророзвідки" кажуть, що вони відкриті для партнерства з іншими виробниками літальних апаратів, готові ділитися своїми розробками, щоби уникнути повторення помилок під час їхнього конструювання і зацікавлені в  об'єднанні зусиль задля якнайшвидшого задоволення потреб армії в дронах і наближення перемоги України у війні з російським агресором.

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Докладно

Дрон типу Bayraktar турецького виробництва в Україні

Як Україна збирається озброїти військо безпілотниками

Українська влада хоче забезпечити армію безпілотниками спільним коштом держави, бізнесу та громадян.  

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