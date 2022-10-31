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Енергетична криза
Запуск ракети з російського корабля (ілюстративне фото)
Запуск ракети з російського корабля (ілюстративне фото) Фото: Russian Defense Ministry's press service/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Збита українською ППО ракета впала на території Молдови

Олександр Куницький
1 год. тому

Російська ракета впала в молдовському населеному пункті Наславча поблизу кордону з Україною. Втім у Молдові не зафіксували порушення повітряного простору.

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Збита українськими військовими російська ракета впала на півночі Молдови. Про це заявило молдовське міністерство внутрішніх справ у понеділок, 31 жовтня.

"Ракета, збита українською системою протиповітряної оборони (ППО), впала в північній частині населеного пункту Наславча Республіки Молдова, який розташований на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.

Наславча розташована поряд із Вінницькою областю, кордон проходить через річку Дністер. Вранці в понеділок, з-поміж інших об'єктів, російська армія атакувала Дністровську гідроелектростанцію (ГЕС), яка розташована за 10 кілометрів від Наславчанської ГЕС. 

Внаслідок вибуху в кількох будинках у Наславчі були вибиті вікна. Обійшлося без постраждалих. Загрози повені немає, додали молдовські правоохоронці.

Молдова не зафіксувала порушення повітряного простору

Водночас міністерство оборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору, оскільки на території країни впали лише фрагменти ракети, збитої українською ППО.

Радіолокаційні системи не виявили фрагменти збитої ракети через їхній незначний розмір та малу відображаючу поверхню. Відповідну заяву цитує місцеве видання Newsmaker.

Також у міноборони Молдови повідомили, що на місці падіння ракети працюють сапери.

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МЗС Молдови засудило російський обстріл

Міністерство закордонних справ (МЗС) та європейської інтеграції Молдови засудило ракетні удари по містах України та використання Росією енергоресурсів у якості зброї. "Ці напади, які ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє завдавати ударів по цивільних особах та їхній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усьому Європейському континенту, зокрема громадянам Молдови, які відчувають на собі наслідки війни по сусідству, наголосили в МЗС Молдови. 

За інформацією командування повітряних сил Збройних сил України, всього в понеділок росіяни випустили по Україні понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Щонайменше 44 з них збили українські сили ППО.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ударами були пошкоджені 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 регіонах України, більшість з них - енергетичні. Знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях України,

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