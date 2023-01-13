Крім Польщі та Фінляндії, дати Україні німецькі "Леопарди" готові ще три країни, але не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 13 січня (час київський).

++22:28++

Зеленський: Важка битва за Донеччину триває

Важка битва за Донеччину триває, заявив у традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару. Дякую воїнам Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки міністерства оборони та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут", - сказав він.

++22:14++

Надати Україні танки Leopard готові п'ять країн - МЗС

Крім Польщі та Фінляндії, надати Україні німецькі сучасні бойові танки Leopard готові ще принаймні три країни, але не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю, оприлюдненому в Instagram. За його словами, мета України - зібрати бригаду "Леопардів".

++21:45++

Україна має 30 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink, останню партію з восьми тисяч допомогла придбати Польща. Сотні з них працюють в "пунктах незламності", частину передали медикам та енергетикам для критичної інфраструктури. "Завдяки ним українці залишаються на зв'язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла", - написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

++21:17++

До десятого пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ за війну в Україні планується внести обмеження щодо російської ядерної енергетики. Про це DW стало відомо з дипломатичних джерел у Брюсселі. Очікується, що нові санкції ЄС може ухвалити вже найближчими тижнями.

Країни Балтії та Польща наполягають на санкціях щодо "Росатому". Проте, за словами одного з європейських дипломатів, в цьому питанні дуже важко знайти одноголосну підтримку, оскільки кілька країн ЄС мають високу залежність від Росії в сфері ядерної енергетики. Тому якщо у десятий пакет санкцій увійдуть хоча би мінімальні обмеження щодо російської ядерного галузі, в Брюсселі це вважатимуть прогресом.

Також група країн має намір знову наполягати на забороні імпорту російських діамантів, які щороку збагачують бюджет РФ на 4,5 мільярда євро. Під час обговорення дев'ятого пакету санкцій заборону вилучили на вимогу Бельгії.

++20:50++

Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися весною

Тема майбутнього членства України в Європейському Союзі стане однією з центральних на спільному саміті 3 лютого. Однак у декларації саміту Україна-ЄС про відкриття переговорів щодо вступу поки не згадуватиметься, розповіли DW джерела в дипломатичних колах у Брюсселі.

Наближення до початку переговорів залежатиме від виконання Україною всіх необхідних умов. Формальний звіт про виконання семи умов Європейська Комісія має представити весною. Саме від результатів цього звіту залежатиме ухвалення рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ України.

++20:21++

"Дерусифікація": кияни визначилися, як перейменувати три станції метро

Кияни визначились з перейменуванням трьох станцій метро, повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Так, станцію "Дружби народів" вирішили перейменувати на "Звіринецьку" на честь історичної назви місцевості, а "Площа Льва Толстого" буде називатися "Українських героїв". Також мешканці української столиці проголосували за надання запроєктованій станції метрополітену "Проспект Правди" нової назви - "Варшавська".

++19:55++

Кабмін утворив Держагентство з відновлення інфраструктури

Кабінет міністрів України утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 мільярдів гривень на відбудову цього року. Розраховуємо акумулювати ушестеро більше коштів, аби уже в 2023-у відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", - написав він у Telegram.

Крім того, за результатами засідання уряду прем'єр повідомив, що Україна розраховує пройти шлях переговорів про вступ до Європейського Союзу менше ніж за два роки. "Об'єм роботи колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій. Це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України", - написав він. Нагадаємо, що цей візит відбудеться 2 лютого, напередодні саміту Україна-ЄС, який пройде в Києві 3 лютого.

++19:27++

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу армією РФ з артилерії селища Дворічна на Харківщині загинули дві жінки, ще одну госпіталізували з пораненнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++19:00++

Бої за Соледар тривають - генштаб ЗСУ

Бої за Соледар на Донеччині тривають, пише генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За сьогодні російські війська завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, восьми авіаційних ударів по позиціях українських військ, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, шість районів зосередження сил РФ, їхній зенітний ракетний комплекс і три склади боєприпасів.

++18:41++

ФРН визначиться щодо "Леопардів" для України до "Рамштайна" - Bloomberg

Німеччина наблизилася до прийняття рішення про передачу Україні танків Leopard, пише американське видання Bloomberg з посиланням на німецьких чиновників, які побажали лишитися анонімними.

Leopard Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

За їхніми даними, ФРН ухвалить рішення наступного тижня, до зустрічі контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") 20 січня, найімовірніше - позитивне, зважаючи на зростаючий тиск на офіційний Берлін. Напередодні зустрічі міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зустрінеться зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном у Берліні.

Один співрозмовник агентства заявив, що на зустрічі в форматі "Рамштайн" Ламбрехт надішле чіткий сигнал щодо "Леопардів". Водночас, за словами іншого європейського чиновника, наразі Берлін все ще не прийняв конкретного рішення, але тиск на нього посилюється.

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++18:20++

Лондон днями оголосить про надання ЗСУ 10 танків Challenger - ЗМІ

Великобританія оголосить в понеділок, 16 січня, про надання Україні близько 10 танків Challenger, повідомляє британська газета The Guardian.

Як зауважує видання, така кількість "Челленджерів" не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли західна країна погодиться відправити свою сучасну важку бронетехніку в Україну.

Офіційний Київ сподівається, що таке оголошення допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard. Тиск на ФРН зростає напередодні зустрічі міністрів оборони контактної групи з допомоги Україні в форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 20 січня.

++17:57++

Фінляндія могла б дати Україні кілька "Леопардів" - президент

Фінляндія може передати Україні невелику кількість танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо це зробить міжнародна коаліція союзників, заявив президент країни Саулі Нііністе.

Leopard Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

"Якщо танки будуть відправлені, то пропозиція Фінляндії може бути не дуже великою", - сказав він фінському інформаційному агентству STT. Нііністе наголосив, що зброя потрібна Фінляндії для охорони кордону з Росією.

++17:37++

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео військових, які закликали не вірити російській пропаганді про захоплення військами РФ Соледару на Донеччині. У ньому український військовий розповідає, що перебуває сьогодні над центром міста, в якому тривають запеклі бої, та наголошує, що офіційні джерела подачі інформації - це виключно генштаб ЗСУ.

Напередодні журналісти американського телеканалу CNN, які знаходилися приблизно за чотири кілометри від Соледару, стали свідком того, як українські війська виводили з міста сьогодні вдень 13 січня. Це виглядало як організоване відведення військ з міста, зазначив канал.

У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Соледарі йдуть вуличні бої, при цьому жодна зі сторін не контролює місто. "Росіяни там є, але вони його не контролюють", - сказав він в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

++17:17++

Станом на сьогодні 10 народних депутатів втратили мандати, повідомив голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. "Шість від ОПЗЖ і ще чотири - з їхньої політичної орбіти", - написав він у Telegram і додав, що "буде ще більше".

++16:53++

Члени ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини при президентові РФ обговорять з законодавцями включення до Кримінального кодексу покарання "за зраду в будь-якій формі", повідомив у Telegram член ради Кирило Кабанов. "Обговорюється безліч варіантів покарань: від позбавлення нагород, почесних звань до позбавлення власності та навіть громадянства РФ", - написав він. У Кримінальному кодексі РФ вже є стаття "державна зрада", якої Кабанов вважає необхідним додати "юридичне поняття" "зрадник".

++16:25++

Захід має поставити Україні винищувачі для захисту від РФ, вважає колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі Джеймс Ставрідіс.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF Ставрідіс висловив думку, що на першому етапі Польща могла би передати Україні винищувачі МіГ-29. Такі постачання можуть йти напряму, і ці машини добре знайомі українським пілотам, зазначив він. Слідом за цим, на його думку, можуть бути поставки зі США винищувачів F-16. На їхнє освоєння українським військовим знадобиться деякий час, вважає американський відставний адмірал.

++15:57++

Ізраїль передасть Україні технології раннього сповіщення про ракети та дрони

Ізраїль передає Україні технології раннього попередження про повітряні напади, повідомив посол Євген Корнійчук.

Муніципалітет Тель-Авіва, освітлений кольорами прапора України, лютий 2022 року (ілюстративне фото) Фото: Amir Cohen/REUTERS

"Триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", - сказав він на брифінгу.

Однак така допомога, за словами Корнійчука, "не зовсім відповідає очікуванням, адже Україні потрібна активніша військово-технічна співпраця. "В першу чергу нас цікавлять системи захисту цивільного населення: якщо не наступальна, то оборонна зброя, протиповітряна оборона, яка дозволить врятувати життя цивільних, жінок і дітей. І це Ізраїль може зробити", - зазначив посол.

++15:28++

Франція планує поставити Україні легкі колісні танки протягом двох місяців

Франція сподівається протягом двох місяців поставити Україні бронеавтомобілі AMX 10-RC, які також називають "легкими колісними танками". Про це повідомили в міністерстві оборони країни.

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++14:59++

На думку голови Спілки німецьких резервістів Патріка Зенсбурґа (Patrick Sensburg), передача Німеччиною Україні сучасних бойових танків Leopard - лише питання часу. "Я твердо вірю, що Німеччина погодиться на постачання бойових танків Leopard. Питання тільки в тому, коли буде ухвалене рішення", - сказав він в інтерв'ю газеті Rheinische Post. Зенсбурґ зазначив, що він сам виступає за постачання Києву якомога більшої кількості танків Leopard, у тому числі з запасів Бундесверу (німецьких Збройних сил. - Ред).

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У свою чергу заступник голови опозиційної парламентської фракції ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявив, що Україна гостро потребує бойових танків. "Нерішуча допомога означає додаткові криваві втрати для України", - сказав він. Виступаючи в ефірі телеканалів RTL і ntv, Вадефуль різко розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) за його "впертість" у питанні постачання танків. "Німеччина має відігравати провідну роль у захисті свободи в Україні", - заявив політик.

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++14.30++

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий удень 13 січня в ефірі телемарафону підтвердив, що в Соледарі тривають бої. "Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи "Вагнера" та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення", - заявив він.

++13.55++

Рада забрала мандат у Медведчука

Верховна Рада достроково припинила повноваження п'ятьох народних депутатів, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос"). "Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука - 320 "за", Тараса Козака - 317 "за", Андрія Деркача - 314 "за", Ріната Кузьміна - 319 "за", через власну заяву Андрія Аксьонова - 294 "за", - написав Железняк у Telegram.

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Міноборони РФ заявляє про взяття Соледару

++13.00++

Міноборони РФ заявляє, що російські військові увечері,12 січня, установили контроль над Соледаром Донецької області. "Встановлення повного контролю над Соледаром дає змогу відрізати шляхи постачання українських військ у розташованому на південний захід від нього місті Артемівськ, після чого заблокувати й узяти в "котел" підрозділи ЗСУ, які залишаються в ньому", - йдеться у повідомленні відомства в Telegram. Київ не коментував ці дані. В українському оборонному відомстві зранку стверджували, що ЗСУ намагаються втримати оборону.

++12.33++

У Держдумі РФ хочуть конфіскувати майно тих, хто виїхав через війну

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно росіян, які виїхали з країни і публічно виступають проти війни в Україні.

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін (праворуч) і президент Росії Володимир Путін (ліворуч) Фото: Kremlin Pool/Russian Look/imago images

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Володін запропонував доповнити відповідні статті Кримінального кодексу пунктом про конфіскацію в таких росіян майна, "щоби відшкодувати завдані збитки".

Тим часом у Білорусі 16 січня набуде чинності закон "Про вилучення майна", за яким влада зможе забирати гроші, нерухомість та акції за "недружні дії" щодо країни. На відміну від інших законів, його ухвалили таємно.

++12.15++

"Приблизно 500 чи 600" російських військових гинуть щодня у війні, тоді як Україна втрачає десяту частину цього, заявив інтерв'ю ВВС міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також наголосив, що ситуація в Соледарі була "дуже складною", але "під контролем". Міністр зазначив, що "вагнерівців" використовували в атаках "хвиля за хвилею", що призвело до великої кількості смертей. За його словами, Євген Пригожин, який фінансує ПВК, зацікавлений у можливій економічній вигоді від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

Резніков також припустив, що Росія може спробувати зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.



++11.40++

Росія намагається створити двохмільйонну армію, вважають у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Найближчими днями Москва може оголосити проведення чергової хвилі мобілізації, йдеться у повідомленні ГУР МО. У такий спосіб до російської армії потраплять ще 500 тисяч людей, що дозволить РФ створити стратегічні резерви, зауважують у розвідці.

++11.00++

Рівень довіри українців до Збройних сил сягнув 96 відсотків у порівнянні з 72 відсотками рік тому, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Другу сходинку в рейтингу довіри посів президент України Володимир Зеленський (84 відсотки) та волонтери (84 відсотки).

Крім того, соціологи простежили значне зростання довіри до Служби безпеки України (з 29 відсотків до 63 відсотків) та Національної поліції (з 30 відсотків до 58 відсотків). Найнижчий рівень довіри - до судів та прокурорів

++10.30++

Діяльність російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера та її ймовірні спроби вербувати солдатів у Сербії та інших країнах світу викликають серйозне занепокоєння у влади США. Про це в заявив під час візиту в Белград радник американського Держдепартаменту Дерек Шолле.

"Ми бачимо, що група Вагнера намагається вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і це те, що ми терпіти не маємо наміру, - сказав Шолле журналістам після зустрічі із сербським президентом Александаром Вучичем. - Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії. - Ред.), ми говорили про наші побоювання, і ми сподіваємося на співпрацю з урядом тут, у Белграді, і в інших місцях, де є ця група, щоб покласти край її діяльності", - сказав він.

++09.50++

РФ залучає в'язнів для виробництва низькотехнологічної зброї, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки за 13 січня. Там зазначається, що у листопаді "Уралвагонзавод" (УВЗ) - найбільший російський виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ про працевлаштування 250 ув'язнених після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань (ФСВП). "У Росії існує давня традиція використання праці ув'язнених, але з 2017 року примусові роботи як окреме кримінальне покарання було запроваджене знову", - йдеться у зведенні. Маючи один з найвищих показників ув'язнення у світі, ФСВП контролює розгалужену імперію з понад 400 тисяч ув'язнених і часто звинувачується у надзвичайній жорстокості та корупції. Водночас ув'язнені є унікальним людським ресурсом, який російське керівництво може використовувати для підтримки війни проти України, в той час як охочих добровольців все ще не вистачає, припускають у розвідці Великобританії. За їхніми даними, праця в'язнів буде особливо затребувана виробниками низькотехнологічних озброєнь, таких як "Уралвагонзавод", які майже напевно перебувають під інтенсивним тиском Москви щодо збільшення обсягів виробництва.

++09.20++

Українські захисники намагаються втримати оборону в Соледарі, стверджує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо", - написала вона в Telegram.

РФ, ймовірно, повністю захопила Соледар - ISW

++09.11++

Російські сили, цілком ймовірно, контролюють територію Соледара в Донецькій області, йдеться в останньому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому підкреслюється, що захоплення всього міста не має великого оперативного значення і не означає неминучого оточення Бахмута. Аналітики вважають, що росіяни, судячи з усього, витіснили українських військових також із західних околиць міста. Що стосується зробленої напередодні заяви президента України Володимира Зеленського про збереження ЗСУ позицій у Соледарі, то аналітики вважають, що йшлося радше про оборонні позиції в околицях, але не в самому місті.

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++08.45++

У київському парку імені Тараса Шевченка з'явилася "юрта незламності" - збудований казахською діаспорою переносний будинок, де можна зігрітися, випити чаю і зарядити мобільний телефон у разі відключення електрики через російські обстріли. Її офіційне відкриття заплановано на 14 січня.

Це вже друга "юрта незламності", зведена в Україні. Перша працює з 6 січня в Бучі, і її відкриття спричинило критику російського міністерства закордонних справ у бік казахської влади. союзництву".

"Юрта незламності" в Бучі Фото: Oleksii Chumachenko/AA/picture alliance

++08.22++

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон планує знову відвідати Україну, повідомляє з посиланням на джерела The Guardian. "Колишній прем'єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні у боротьбі з російським агресором", - йдеться у повідомленні. Інсайдери в уряді сказали, що вони не переймаються тим, що попередник Ріші Сунака представляє Великобританію таким чином.

Італії відбудеться конференція з відновлення України

++07.50++

В Італії готують проведення конференції з питань відновлення України. Про це ввечері 12 січня повідомили в міністерстві у справах підприємств та виробництва Італії за підсумками візиту глави цього відомства Адольфо Урсо до Києва. Захід має об'єднати представників українського уряду та італійського бізнесу і запланований на березень. Пресслужба міністерства також повідомила, що у зв'язку з майбутнім запланованим візитом в Україну прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні також обговорювали питання, що стосуються "конференції донорів і перспектив плану мирного врегулювання".

++07.25++

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала держави ООН підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. "Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї", - сказала вона на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

++07.00++

Близько 15 єврокомісарів приїдуть до Києва 2 лютого для зустрічей із представниками уряду України, заявила представниця Єврокомісії Дана Спінант агенції AFP. Йдеться про єврокомісарів, пов'язані з релевантними для Києва темами: "фінансовими питаннями, питаннями членства в ЄС або енергетики". Остаточний список делегації ще має бути затверджений. Візит відбудеться напередодні зустрічі українського президента Володимира Зеленського з головою Єврокомісіїї Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і главою Євроради Шарлем Мішелем, яка запланована на 3 лютого.

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