Габек про "леопарди" від Польщі: ФРН не має стояти на шляху

Коментуючи анонсоване надання Польщею німецьких сучасних бойових танків Leopard Україні, Роберт Габек зазначив, що ФРН не має перешкоджати цьому.

Німеччина не повинна стояти на шляху військової підтримки України з боку інших держав, заявив у четвер, 12 січня, віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), коментуючи рішення Польщі відправити в Україну сучасні бойові танки Leopard німецького виробництва.

"Німеччина не повинна стояти на шляху інших країн, які приймають рішення про підтримку України, незалежно від того, які рішення ухвалює Німеччина", - цитує Габека агентство Reuters.

Тиск на Шольца зростає

11 січня президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції у Львові оголосив, що передасть Україні роту "леопардів", яка може налічувати 10 або 14 танків. А президент України Володимир Зеленський додав: "Не хочу конкретно називати держави. Сьогодні ми очікуємо на ще один позитивний сигнал від іншої країни про постачання нам сучасних танків західного зразка".

На початку січня першою про надання західних танків Україні оголосила Франція. Париж згодився передати Києву броньовані машини AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки. До цього країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) постачали Україні лише танки радянського виробництва.

Рішення Франції посилило тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), який вже кілька місяців відмовляється надати Україні танки Leopard. Представники урядової коаліції в ФРН вважають, що після рішення Франції Шольц більше не може посилатися на небажання "діяти наодинці" в питаннях постачання Україні сучасних танків.

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В очікуванні "Рамштайна"

Крім того, 11 січня готовність надати Києву танки підтвердила Великобританія. Прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса "попрацювати з союзниками" щодо транспортних засобів, які краще відправити Україні. За даними Sky News, розглядається можливість відправлення 12 бойових танків Challenger.

Водночас, коментуючи рішення Лондона, речник німецького уряду заявив, що у Берліні не очікують зміни позиції щодо постачання "леопардів" до зустрічі контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 20 січня, і крок Великобританії її також не змінив.

За даними Politico, позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер уже тісно координував свої дії при оголошенні спільної поставки в Україну німецьких і американських бойових машин піхоти.

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