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Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися весною - дипломатичні кола в ЄС
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися весною

Вікторія Власенко
3 год. тому

Відкриття переговорів про вступ України до ЄС залежатиме від результатів звіту Єврокомісії про прогрес Києва у реформах. Як стало відомо DW з джерел у дипломатичних колах у Брюсселі, звіт має бути представлено весною.

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У декларації саміту Україна-ЄС, який заплановано на 3 лютого, про відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу поки що не згадуватиметься. Як розповіли DW джерела в дипломатичних колах у Брюсселі, декларація не буде повторенням того, що вже було сказано, у ній буде використана сильна заохочувальна лексики на адресу Києва і вказані конкретні кроки для подальшої євроінтеграції.

Проте наближення до початку переговорів залежатиме від виконання Україною усіх необхідних умов для вступу. Формальний звіт про виконання семи умов, які були висунуті Україні у червні під час надання статусу країни-кандидата, Єврокомісія має представити весною. Саме від результатів цього звіту залежатиме ухваленням рішення ЄС про початок переговорів про вступ України до блоку, наголошують джерела в дипломатичних колах ЄС.

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Як зауважують європейські дипломати, тема майбутнього членства України стане однією з центральних на саміті. Оскільки представники ЄС хочуть не просто підтвердити те, що було сказано у червні під час надання Києву статусу кандидата, а й визнати прогрес у реформах, який відтоді, незважаючи на війну, зробила Україна.

У Брюсселі досі офіційно не підтверджують місце проведення саміту. Як зауважують джерела в дипломатичних колах ЄС, це буде зроблено в останній момент з міркувань безпеки.

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