Кияни визначилися, як "дерусифікувати" три станції метро

Нові "дерусифіковані" назви отримають станції київського метро "Дружби народів" і "Площа Льва Толстого", а також запроєктована "Проспект Правди". Загалом у 2022 році в Києві перейменували понад 230 міських об'єктів.

Мешканці Києва проголосували за перейменування ще семи міських об'єктів, серед яких три станції метро. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"Кияни віддали понад 100 тисяч голосів за перейменування семи міських об'єктів, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами. Процес дерусифікації та декомунізації триває в Києві, і місто продовжує позбавлятись від залишків російської колоніальної культури", - цитує його сайт Київради.

Так, станцію метро "Дружби народів" вирішили перейменувати на "Звіринецьку" - на честь історичної назви місцевості. Станція метро "Площа Льва Толстого" буде називатися "Українських героїв". Також кияни проголосували за надання запроєктованій станції метрополітену "Проспект Правди" нової назви - "Варшавська".

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У Києві "дерусифікували" понад 200 об'єктів

Крім того, за словами Бондаренка, площу Льва Толстого перейменують на площу Українських героїв, а замість вулиці Льва Толстого має з'явитися вулиця Скоропадського. В українській столиці перейменують також бульвар Перова на Воскресенський, а проспект Визволителів - на проспект Георгія Нарбута. "У результаті ми з вами будемо йти вулицями, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу", - зазначив заступник мера.

Загалом у 2022 році в Києві перейменували понад 230 вулиць, провулків, бульварів, площ і проспектів, назви яких пов'язані з Росією, її сателітами та радянським минулим. При цьому, як зауважив Бондаренко, процес перейменування міських об'єктів не створює зайвих ускладнень для мешканців, оскільки їм не потрібно переоформлювати документи.

Нагадаємо, нові назви для столичних об'єктів обирали кияни в застосунку "Київ Цифровий". Електронне голосування щодо перейменування 296 об'єктів у Києві, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, завершилося в червні 2022 року. За зміну назв українці віддали 6,5 мільйона голосів. Більшість відповідей співпала з рекомендаціями експертів.

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