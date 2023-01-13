Рада позбавила мандатів Медведчука та ще чотирьох нардепів

Через втрату громадянства парламент позбавив депутатських мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача, а також задовольнив добровільну відмову від мандату Андрія Аксьонова.

Верховна Рада України у п'ятницю, 13 січня, достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова, повідомив парламентар "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

Причиною для забрання мандату у Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача стала втрата громадянства, адже за Конституцією України, це є підставою. Водночас Андрій Аксьонов, який за даними ЗМІ має російський паспорт та брав участь організації незаконного референдуму на Донбасі, сам склав мандат напередодні.

Як розповів Железняк, голосування не обійшлося без скандалу та протягом 40 хвилин нардепи сперечалися, коли ставити у порядок денний це питання.

За його словами, коаліція пропонувала розглядати позбавлення мандатів в кінці порядку денного, натомість як нардепи інших фракцій хотіли почати день з цього питання.

"Після 3-х голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других….одразу ставити позбавлення депутатів мандатів", - написав Железняк.

Напередодні, 11 січня, президент Володимир Зеленський припинив громадянство народних депутатів від забороненої в Україні "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, Тараса Козака і Рената Кузьміна, а також нардепа Андрія Деркача, яких підозрюють у державній зраді.

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Медведчука видали Росії

В Україні проти кума президента РФ Володимира Путіна Медведчука відкриті кримінальні справи про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму й проведення підривної діяльності, а також про сприяння діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу. В квітні Медведчука затримали під час спроби виїзду за межі Київської області, а суд взяв його під варту без можливості внесення застави. У вересні Медведчука обміняли на 200 полонених українців, зокрема оборонців "Азовсталі".

Також у "вугільній справі" фігурує і Козак, який переховується в РФ.

Багаторічний агент РФ

Деркач, за даними Служби безпеки України, з 2016 року був агентом РФ та опікувався створенням низки приватних охоронних фірм у різних регіонах, які мали допомогти зі швидким захопленням України військами РФ.

Кузьміну повідомили про підозру в держзраді у жовтні. За даними слідства, напередодні та після початку повномасштабної війни Росії проти України він розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

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