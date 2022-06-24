 СБУ: Нардеп Деркач був завербований ГРУ РФ у 2016 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2022

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Новини

СБУ: Нардеп Деркач був завербований ГРУ РФ у 2016 році

Депутат Андрій Деркач опікувався створенням низки приватних охоронних фірм у різних регіонах, які мали допомогти зі швидким захопленням України військами РФ, стверджують слідчі.

Депутат Андрій Деркач під час зустрічі з Рудольфом Джуліані в Києві

Депутат Андрій Деркач (п) під час зустрічі з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані в Києві

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в п'ятницю, 24 червня, про викриття агентурної мережі Головного розвідувального управління РФ, котра мала допомагати російському війську в захопленні України. До неї нібито належав народний депутат України Андрій Деркач, завербований у 2016 році, запевняють у відомстві.

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За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних фірм у різних областях, щоби використати їх для швидкого захоплення України. Планувалося, що працівники цих компаній будуть забезпечувати "проходження російської техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", повідомляє пресслужба СБУ. За реалізацію цих планів ГРУ виділяла по три-чотири мільйони доларів раз на кілька місяців, значну частину з яких отримав Деркач, кажуть у СБУ.

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Там стверджують, що працювали над викриттям мережі давно, однак остаточно нейтралізувати її вдалося на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова, який виявився зв'язківцем та фінансовим кур'єром між спецслужбами РФ і Деркачем. Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі слідством і дав свідчення щодо деталей операції. У травні суд оголосив йому вирок за державну зраду.

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Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та "слугами"

З восьми видалених у квітні цього року соцмережею Facebook груп, дві були з України, повідомили в інтернет-компанії. Видалені українські групи підозрюють у зв'язках з Андрієм Деркачем і партією "Слуга народу".  

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Генеральна прокурорка України заявляє, що слідство за "плівками Деркача" триває, а українські слідчі "дійдуть власних висновків", не орієнтуючись на результати розслідування, оприлюднені в США.  

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