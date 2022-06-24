СБУ: Нардеп Деркач був завербований ГРУ РФ у 2016 році

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в п'ятницю, 24 червня, про викриття агентурної мережі Головного розвідувального управління РФ, котра мала допомагати російському війську в захопленні України. До неї нібито належав народний депутат України Андрій Деркач, завербований у 2016 році, запевняють у відомстві.

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За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних фірм у різних областях, щоби використати їх для швидкого захоплення України. Планувалося, що працівники цих компаній будуть забезпечувати "проходження російської техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", повідомляє пресслужба СБУ. За реалізацію цих планів ГРУ виділяла по три-чотири мільйони доларів раз на кілька місяців, значну частину з яких отримав Деркач, кажуть у СБУ.

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Там стверджують, що працювали над викриттям мережі давно, однак остаточно нейтралізувати її вдалося на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова, який виявився зв'язківцем та фінансовим кур'єром між спецслужбами РФ і Деркачем. Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі слідством і дав свідчення щодо деталей операції. У травні суд оголосив йому вирок за державну зраду.

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