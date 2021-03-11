 РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2021

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Новини

РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія

Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції щодо низки осіб, зокрема народного депутата Андрія Деркача, медіаменеджера Сергія Гужви та блогера Анатолія Шарія.

Руді Джуліані та Андрій Деркач

Андрій Деркач (праворуч) з Руді Джуліані, який був адвокатом експрезидента США Дональда Трампа

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 20 серпня, запровадила персональні санкції щодо кількох осіб, зокрема позафракційного народного депутата Андрія Деркача, проти якого США запровадили санкції за втручання в вибори, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні рішенням Ради національної безпеки і оборони впроваджено санкції щодо народного депутата Деркача і ще певної кількості осіб, проти яких упровадили санкції Сполучені Штати Америки", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Також санкції введено ще проти кількох осіб, які, як і Деркач, перебувають під санкціями США, проте Данілов не назвав їхні імена. За його словами, РНБО залишилося перевірити ще двох-трьох осіб зі списку санкцій США. Як відомо, в ньому перебуває, зокрема, й бізнесмен Ігор Коломойський.

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Санкції проти Гужви та подружжя Шаріїв

Також, як повідомив Данілов, РНБО запровадила санкції проти головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви. "На сьогодні ми запропонували санкції щодо пана Гужви Ігоря Анатолійовича, безпосередньо до афілійованих із ним юридичних осіб. У цьому списку ще дві фізичні особи, які безпосередньо афілійовані з Ігорем Анатолійовичем і займаються протиправною діяльністю на території нашої країни", - сказав секретар РНБО України.

За його словами, також під санкції потрапив блогер й політик Анатолій Шарій та його дружина Ольга. 

Данілов зазначив, що також разом з Ігорем Гужвою під санкції потрапили Галина Солнцева, Любов Лукашина, товариство з обмеженою відповідальністю "Ласмак", товариство з обмеженою відповідальністю "Маджері", товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт Медіамережа".

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Санкції проти Пушиліна

Окрім того, додатково введено санкції щодо ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який, за словами Данілова, "на сьогодні реєструє медіаресурси на території окупованих Донецької і Луганської областей". За його словами, також під санкції підпадають ресурси, створені на базі російських сайтів, проти яких вже було запроваджено санкції раніше.

Загалом 20 серпня було запроваджено санкції за 7 групами осіб і компаній. Серед них є також судді з нексованого Росією Криму й співробітники російської розвідки.

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