РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 20 серпня, запровадила персональні санкції щодо кількох осіб, зокрема позафракційного народного депутата Андрія Деркача, проти якого США запровадили санкції за втручання в вибори, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні рішенням Ради національної безпеки і оборони впроваджено санкції щодо народного депутата Деркача і ще певної кількості осіб, проти яких упровадили санкції Сполучені Штати Америки", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Також санкції введено ще проти кількох осіб, які, як і Деркач, перебувають під санкціями США, проте Данілов не назвав їхні імена. За його словами, РНБО залишилося перевірити ще двох-трьох осіб зі списку санкцій США. Як відомо, в ньому перебуває, зокрема, й бізнесмен Ігор Коломойський.

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Санкції проти Гужви та подружжя Шаріїв

Також, як повідомив Данілов, РНБО запровадила санкції проти головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви. "На сьогодні ми запропонували санкції щодо пана Гужви Ігоря Анатолійовича, безпосередньо до афілійованих із ним юридичних осіб. У цьому списку ще дві фізичні особи, які безпосередньо афілійовані з Ігорем Анатолійовичем і займаються протиправною діяльністю на території нашої країни", - сказав секретар РНБО України.

За його словами, також під санкції потрапив блогер й політик Анатолій Шарій та його дружина Ольга.

Данілов зазначив, що також разом з Ігорем Гужвою під санкції потрапили Галина Солнцева, Любов Лукашина, товариство з обмеженою відповідальністю "Ласмак", товариство з обмеженою відповідальністю "Маджері", товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт Медіамережа".

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Санкції проти Пушиліна

Окрім того, додатково введено санкції щодо ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який, за словами Данілова, "на сьогодні реєструє медіаресурси на території окупованих Донецької і Луганської областей". За його словами, також під санкції підпадають ресурси, створені на базі російських сайтів, проти яких вже було запроваджено санкції раніше.

Загалом 20 серпня було запроваджено санкції за 7 групами осіб і компаній. Серед них є також судді з нексованого Росією Криму й співробітники російської розвідки.