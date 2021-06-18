РНБО запровадила санкції проти низки громадян України із "чорного" списку США

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції щодо дев'ятьох громадян України, внесених до санкційних списків США. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання ради у п'ятницю, 16 липня.

Зі 130 громадян, щодо яких було застосовано санкції, четверо вважаються померлими, уточнив Данілов. "Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, щодо яких вже було ухвалено, залишилося 26. Сьогодні ми ухвалили відповідне рішення щодо застосування санкцій стосовно дев'яти осіб. Щодо інших осіб ми працюємо, залежно від необхідності на наступних засіданнях РНБО таке рішення буде ухвалено", - цитує Данілова інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Секретар РНБО уточнив, що в переліку немає бізнесмена Ігоря Коломойського, народного депутата Андрія Деркача і народного депутата Олександра Дубінського. "Ні Коломойського, ні Деркача, ні Дубінського в цьому списку наразі немає. Що буде на наступних засіданнях - ми вас інформуватимемо", - зазначив Данілов у відповідь на запитання журналістів. Він додав, що санкційний список не секретний і буде оприлюднений.

Система моніторингу потенційних олігархів

Також під час засідання РНБО вирішила доручили органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу олігархів. "Президент, РНБО доручили апарату РНБО, членам РНБО, Антимонопольному комітету, СБУ, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проект системи моніторингу щодо тих осіб, яких ми з вами звикли називати олігархами", - повідомив Данілов.

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137 видів сировини візьмуть під особливий контроль

Окрім того, РНБО визначила 137 видів сировини, корисних копалин, які будуть під особливим контролем України. "Будуть за іншими процедурами, більш ретельно з боку держави видаватися ці ліцензії (на видобуток і користування надрами - Ред.)", - пояснив Данілов.

Він уточнив, що це рішення пов'язане з передвиборною обіцянкою президента Володимира Зеленського про виплату частини коштів дітям за видобуток корисних копалин із українських надр, передають "Українські новини". Данілов анонсував "посилення певних процесів" із урахуванням того, що з 1 січня 2021 року новонароджені діти "мають отримати певні кошти через визначений період часу, коли запрацює ця система".

Кабмін ухвалить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19

Окрім того, згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів України має ухвалити додаткові заходи реагування на появу нових варіантів коронавірусу - "дельти" та "лямбди", повідомив Данілов. "Як вам відомо, на превеликий жаль, вони вже стосуються не лише дорослого населення - вони стосуються і дітей", - пояснив секретар РНБО.

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