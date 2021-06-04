РНБО запроваджує санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України запровадила персональні санкції проти українського олігарха Дмитра Фірташа і російського бізнемена Павла Фукса. Про це за підсумками засідання органу в п'ятницю, 18 червня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте також: Санкції чи узурпація. Чим РНБО і Зеленський обурили правозахисників

"Сьогодні були введені санкції стосовно Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати проти цього пана", - заявив Данілов, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Секретар РНБО зауважив, що санкції стосовно Фірташа пов'язані з "його участю в титановому бізнесі". "Це постачання сировини, яка потім йде, і це відстежене нашими розвідниками (...) на військові підприємства РФ. І ми не можемо допустити, щоб це тривало", - пояснив він.

Як наголосив Данілов, окрім Фірташа, санкції будуть застосовані "до тих підприємств, які безпосередньо афілійовані з ВПК РФ, які використовують цей титан саме у військовій сфері".

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали у Відні у 2014 році за запитом влади США. У столиці Австрії він перебуває під підпискою про невиїзд, очікуючи остаточного рішення у справі про екстрадицію до США.

Читайте також: Трюки адвокатів Фірташа: екстрадиція знову затягується на місяці

Олексій Данілов додав, що санкції також запровадили стосовно російського бізнесмена Павла Фукса, який, за даними РНБО, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. За словами секретаря РНБО, санкції стосовно Фукса застосовані у зв'язку з компанією "Голден деррік".

"Як і обіцяв президент України Володимир Зеленський, влада починає наводити лад у сфері надрокористування. І ми домовилися, що до 1 вересня всі ліцензії, які є в нашій країні, будуть на Геоінформаційному порталі. Ви всі їх будете бачити. Усі ліцензії, які є у нас, а їх більше ніж три тисячі, усе суспільство знатиме, де вони перебувають, в якому стані, хто є їхнім власником, і на підставі чого та коли вони їх отримали", - зазначив Данілов.

РНБО запровадило санкції стосовно причетних до розробки вірусу NotPetya

Олексій Данілов повідомив також, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій стосовно чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, пов'язаних зі спецслужбами Росії.

"Це - юридичні і фізичні особи, безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya. Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни", - зазначив Данілов.

РНБО додатково перевірить осіб, які потрапили до санкційного списку "злодіїв у законі"

Секретар РНБО зазначив, що апарат РНБО за сприяння Служби безпеки України та контррозвідників додатково перевірить трьох осіб, які потрапили до санкційного списку "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів.

"Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень стосовно деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили до цих санкцій не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення РНБО стосовно трьох осіб: зробити додаткову перевірку (на предмет коректності запровадження санкцій проти зазначених осіб - Ред.) із залученням Служби безпеки, контррозвідки та всіх відповідних органів", - уточнив Данілов.

Нагадаємо, в травні РНБО запровадила санкції проти 557 "злодіїв у законі" та 111 іноземців -"кримінальних авторитетів". Шістьом "злодіям у законі" оголосили про підозру, а 12-ох - видворили з України.

Читайте також: Коментар: Санкції РНБО замість судових вироків шкодять інтересам України