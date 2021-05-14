 Зеленський увів у дію санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у законі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2021

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Новини

Зеленський увів у дію санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у законі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції від 14 травня, яким їх поширено на "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 травня, підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня, котре оновлює список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено "злодіями в законі" й іноземцями, які є кримінальними авторитетами.

Рішення, зокрема, продовжує на три роки санкції, впроваджені указом президента Петра Порошенка від 14 травня 2018 року №126 (повторно впроваджені з невеликим розширенням указом від 21 червня 2018 року), а також змінами 2019-го і 2020 років.

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Загальна кількість фізичних осіб, проти яких впроваджено санкції, в новому указі становить 674, юридичних - 138, тоді як в указі трирічної давності - відповідно 1 748 і 756. У новому списку юросіб, як і раніше, є російські ЗМІ (зокрема телеканали "Первый канал", "Звезда", "Рен ТВ" тощо) і ЗМІ, що діють в анексованому Росією Криму (зокрема "Телерадиокомпания Ялта"), платіжні системи (російські WebMoney, PayMaster і литовська WM Transfer), а також широкий перелік російських IT-компаній (зокрема "Мегасофт", "Киви", "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "Яндекс", "1С" тощо), а також їхні філії. Санкції проти них впроваджено терміном на три роки.

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У списку фізосіб, до яких продовжуються обмеження, є ватажок "ДНР" Денис Пушилін, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, "голова" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов, санкції проти яких впроваджуються безстроково, а також громадяни РФ: професор МДІМВ МЗС РФ Євген Воронін, засновник ТОВ "Корпорация Парус" Олексій Федоренко і засновник ТОВ "1С" Борис Нуралієв - проти них санкції впроваджено на три роки.

Решта фігурантів списку - 557 "злодіїв у законі", а також 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами, переважно громадяни РФ, Грузії та Азербайджану; проти них санкції впроваджено безстроково.

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