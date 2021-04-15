 Зеленський увів у дію другий пакет санкцій щодо ″контрабандистів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

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Новини

Зеленський увів у дію другий пакет санкцій щодо "контрабандистів"

Володимир Зеленський увів у дію нові санкції РНБО проти 13 осіб та 95 юросіб. В українській владі вважають їх причетними до контрабанди.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції щодо 13 фізичних та 95 юридичних осіб, яких він раніше звинуватив у контрабанді. Відповідний указ президента опубліковано ввечері у середу, 21 квітня.

Цим указом у дію вводиться рішення РНБО від 15 квітня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". За підсумками засідання РНБО, на якому було ухвалено це рішення, Зеленський повідомляв, що обмежувальні заходи будуть запроваджені проти 12-ти, а не 13 осіб.

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Санкції за рекомендацією СБУ

У тексті указу зокрема зазначається, що санкції були внесені Службою безпеки України (СБУ). Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, часткове припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за кордон, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Реалізацію і моніторинг ефективності санкцій Зеленський доручив Кабінету Міністрів України, СБУ та Національному банку України (НБУ). При цьому міністерство закордонних справ (МЗС) має поінформувати ЄС, США та інші держави про застосування санкцій та порушити питання про запровадження аналогічних заходів з їхнього боку.

Критика санкцій з боку правозахисників

Це вже другий пакет санкцій проти осіб та організацій, яких Володимир Зеленський називає "контрабандистами". Попередній пакет, що стосувався 10 фізичних осіб та 79 компаній, президент України увів у дію 4 квітня.

Провина цих людей та організацій досі не була встановлена судом. СБУ при цьому заявляє, що розслідує справи проти них, однак жодної інформації щодо цих проваджень не надає.

6 квітня низка керівників провідних українських правозахисних організацій опублікувала спільну заяву, в якій назвала ці санкції такими, що "підривають фундаментальні принципи права, грубо порушують Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною, несуть серйозні загрози правам і свободам людини, а також мають ознаки узурпації влади в державі". Правозахисники наполягають, що санкції не можуть підміняти кримінальну відповідальність, оскільки тоді принципи правосуддя будуть знівельовані політичною доцільністю, якою керуються органи виконавчої влади. 

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