Зеленський увів у дію санкції проти "контрабандистів"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти великих українських контрабандистів. Текст указу від 3 квітня оприлюднений на сайті президента ввечері у неділю, 4 квітня.

Своїм рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних санкцій строком на три роки до десятьох фізичних осіб. Згідно з додатками до документанайбільшими "контрабандистами" є Бокало Іван, Пересоляк Валерій, Кушнір Юрій, Єрімічук Олександр, Фірманюк Орест, Альперін Вадим, Чудаков Олександр, Шерман Віктор, Кравченко Олександр, Дідух Володимир.

Щодо названих імен раніше Зеленський наголошував, що заблоковані активи та майно осіб, яких, можна назвати топ-десяткою української контрабанди. "Боротьба з контрабандою буде продовжена, це перша десятка, але точно не остання",- сказав він.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 російських, українських та кримських компаній. Серед них "Росспівробітництво", завод "Спецагрегат", "Севмормаш-2М" та інші.

Кабінет міністрів разом з СБУ та Національним банком мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій. Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.