 СБУ запевняє, що розслідує справи щодо ″контрабандистів″ під санкціями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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СБУ запевняє, що розслідує справи щодо "контрабандистів" під санкціями

Водночас будь-яку інформацію щодо цих проваджень Служба безпеки України не надає. Ідеться про десятьох осіб, щодо яких Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні санкції на початку квітня.

Ukraine SBU Mitarbeiter Symbolbild

У Службі безпеки України (СБУ) заявляють, що кримінальні провадження стосовно контрабандистів, щодо яких було впроваджено санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО), розслідують СБУ та інші правоохоронні органи.

"Стосовно фігурантів санкційного списку, рішення щодо яких було ухвалено на засіданні РНБО у рамках боротьби з контрабандою, повідомляємо таке: стосовно них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Їх розслідує і СБУ, і інші правоохоронні органи. Про деталі справ ми повідомимо відразу, коли це дозволять процесуальні норми й розголошування цих відомостей не зашкодить розслідуванню", - сказав представник спецслужби у вівторок, 13 квітня, у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

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Також у відомстві окремо зазначили, що СБУ проводить системну роботу із захисту національних інтересів України, зокрема у сфері економічної безпеки, й саме матеріали СБУ лягли в основу рішенням РНБО про запровадження санкцій проти так званої десятки "контрабандистів".

Як повідомлялося, 2 квітня РНБО запровадила персональні санкції проти десятьох осіб та пов'язаних з ними компаній. У рішенні РНБО не вказується підстава застосування санкцій, однак у публічних виступах секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що ідеться про "контрабандистів", які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі. Санкції РНБО стосуються компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком і Олександром Єрімічуком. 3 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО.

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Згодом, оцінюючи дані рішення, керівники низки авторитетних українських правозахисних організацій фактичнозвинуватили президента в узурпації влади. "Застосування санкцій до громадян України, які мешкають на підконтрольній українському уряду території, підривають фундаментальні принципи права, грубо порушують Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною, несуть серйозні загрози правам і свободам людини, а також мають ознаки узурпації влади в державі", - заявили правозахисники.

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