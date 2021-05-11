Україна запровадила санкції проти злодіїв у законі та кримінальних авторитетів

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) запроваджує персональні санкції проти сотень злодіїв у законі та іноземців, які є кримінальними авторитетами. Про це в п'ятницю, 14 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

"Застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебуває не в Україні. А кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась удвічі: з 34 до 17 осіб. Сьогодні ми зробили все, щоб ця цифра дорівнювала нулю", - сказав Зеленський, якого цитує сайт президента України.

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Згодом Зеленський повідомив на своїй Facebook-сторінці, що під дію запроваджених Україною санкцій потрапили також "111 іноземців, які є кримінальними авторитетами".

Що означають запровадженні обмеження?

Як пояснив Зеленський, до всіх цих осіб застосовано такі заходи: блокування активів, заборона в'їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення. "Одним словом: тим, хто не в Україні, нема чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, - нема чого тут затримуватися", - сказав президент.

Що стосується лідерів злочинних угруповань, так званих кримінальних авторитетів, то Зеленський зазначив, що "Україна гостинна країна, але не для зазначених 111 іноземців". "Це - кримінальні авторитети, до яких сьогодні застосовано такий самий пакет санкцій. Ми не кажемо вам "до побачення", ми кажемо "прощавайте", - додав він.

ЦРУ та ФСБ допомагали зі складанням списку

Згодом секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що над складанням списку 557 злодіїв у законі, проти яких запроваджують санкції, протягом дев'яти місяців працювали правоохоронні органи України й кількох інших країн. "Це копітка робота, яка здійснювалася протягом дев'яти місяців співробітниками СБУ, МВС, а також наших закордонних партнерів - ФБР, ЦРУ та інших інституцій, які разом із нами відпрацьовували ці процеси", - заявив Данілов під час свого брифінгу за підсумками засідання РНБО, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".