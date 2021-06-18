Олексій Данілов розповів, на кого ще накладе санкції РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у четвер, 24 червня, повідомив, що нині під американськими санкціями перебувають 134 громадянина України. За його словами, 130 українців опинились під санкціями міністерства фінансів США і ще четверо - під санкціями американського Державного департаменту.

Данілов зазначив, що США запровадили свої санкції проти українців, причетних до анексії Криму в 2014 році, кіберзлочинців, громадян України, що брали участь у втручанні у вибори в США, а також порушників "акта Магнітського" - закону у США, що передбачає запровадження персональних санкцій щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини і принципу верховенства права в Росії.

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"Ми отримали протокольні доручення від президента України з'ясувати, хто з громадян України на сьогодні перебуває під санкціями США, що це за громадяни і на якій підставі вони там опинилися", - заявив секретар РНБО.

Тепер же, повідомив Данілов, РНБО після проведення перевірки ухвалюватиме окремі відповідні рішення стосовно кожного українця щодо запровадження проти цих людей санкцій з боку України.

На консультації прибудуть фахівці зі США

Крім того, у контексті можливого запровадження санкцій РНБО щодо українців, на яких накладені санкції США, Данілов повідомив, що 29 червня до України прибудуть фахівці, які займаються санкційною політикою Сполучених Штатів. Вони проведуть консультації з РНБО щодо співпраці у сфері санкційної політики.

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"29-го числа фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою (запровадження - ІФ) санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися", - наводить слова Данілова агенція "Інтерфакс-Україна".