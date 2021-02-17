СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук

Служба безпеки України (СБУ) в четвер, 25 лютого, оголосила в державний розшук лідера "Партії Шарія", відеоблогера Анатолія Шарія, який не з'явився на допит. Блогер підозрюється у державній зраді.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБУ, слідчі спецслужби ознайомили адвоката блогера з матеріалами провадження, які стали підставою для повідомлення про підозру його підзахисному. Адвокату Шарія також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу його підзахисному, яке в подальшому буде скеровано до суду.

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Як повідомляла раніше СБУ, 15 лютого Шарію повідомили про підозру через електронну пошту, а також надіслали відповідне повідомлення на його сторінки в соціальних мережах і месенджерах. Крім того, йому повідомили про підозру і про виклик на допит на мобільний телефон. Шарій, у свою чергу, заперечував отримання підозри.

Нагадаємо, на думку слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур, зазначили в СБУ.