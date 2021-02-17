 СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук

Служба безпеки України оголосила лідера "Партії Шарія" Анатолія Шарія, який не з'явився на допит, у державний розшук.

СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук

Служба безпеки України (СБУ) в четвер, 25 лютого, оголосила в державний розшук лідера "Партії Шарія", відеоблогера Анатолія Шарія, який не з'явився на допит. Блогер підозрюється у державній зраді.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБУ, слідчі спецслужби ознайомили адвоката блогера з матеріалами провадження, які стали підставою для повідомлення про підозру його підзахисному. Адвокату Шарія також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу його підзахисному, яке в подальшому буде скеровано до суду.

Читайте також: Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія

Як повідомляла раніше СБУ, 15 лютого Шарію повідомили про підозру через електронну пошту, а також надіслали відповідне повідомлення на його сторінки в соціальних мережах і месенджерах. Крім того, йому повідомили про підозру і про виклик на допит на мобільний телефон. Шарій, у свою чергу, заперечував отримання підозри.

Нагадаємо, на думку слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур, зазначили в СБУ.

Також за темою

Ukraine Kiew | YouTube Kanal | Blogger Anatolii Sharii

Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія 17.02.2021

Служба безпеки України оголосила підозру блогерові Анатолію Шарію. Йому закидають державну зраду та розпалювання ворожнечі. Що відомо про Шарія?

Ukraine SBU Mitarbeiter Symbolbild

СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру в держзраді 16.02.2021

В СБУ підозрюють, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур і здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.

Реклама

Докладно

Леонід Кравчук

Кравчук: Потрібні зміни мінського і нормандського форматів

Леонід Кравчук розповів DW про необхідність змін у переговорних форматах щодо Донбасу та про справжнього ворога України.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  