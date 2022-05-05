Анатолій Шарій - український блогер та журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анатолій Шарій".

Свою журналістську кар'єру Анатолій Шарій розпочав в середині 2000-х років у глянцевих жіночих російськомовних журналах на кшталт "Наталі". З роками Шарій почав писати на гостріші соціальні теми, перейшов до критики влади. Більш широка відомість прийшла до Шарія навесні 2014-го року, після подій Євромайдану, анексії Криму та воєнних дій на Донбасі. Шарій регулярно коментував ситуацію в Україні у відеороликах на своєму каналі Youtube та став улюбленцем російського телебачення і преси. У своїх коментарях щодо подій в Україні Шарій відстоює позицію, близьку до офіційної лінії Кремля. Ще в 2012 році Шарій втік з Україні, де щодо нього були порушені дві кримінальні справи - за хуліганство й свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. У 2019 році він заснував свою власну політичну силу - "Партію Шарія". Згодом Служба безпеки України запідозрила Шарія в протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.