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Анатолій Шарій

Анатолій Шарій - український блогер та журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анатолій Шарій".

Свою журналістську кар'єру Анатолій Шарій розпочав в середині 2000-х років у глянцевих жіночих російськомовних журналах на кшталт "Наталі". З роками Шарій почав писати на гостріші соціальні теми, перейшов до критики влади. Більш широка відомість прийшла до Шарія навесні 2014-го року, після подій Євромайдану, анексії Криму та воєнних дій на Донбасі. Шарій регулярно коментував ситуацію в Україні у відеороликах на своєму каналі Youtube та став улюбленцем російського телебачення і преси. У своїх коментарях щодо подій в Україні Шарій відстоює позицію, близьку до офіційної лінії Кремля. Ще в 2012 році Шарій втік з Україні, де щодо нього були порушені дві кримінальні справи - за хуліганство й свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. У 2019 році він заснував свою власну політичну силу - "Партію Шарія". Згодом Служба безпеки України запідозрила Шарія в протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ 05.05.2022

Проросійського блогера Анатолія Шарія підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.
Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв

Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв 21.08.2021

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти медіаменеджера Ігоря Гужви, а також блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги.
РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія

РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія 20.08.2021

Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції щодо низки осіб, зокрема народного депутата Андрія Деркача, медіаменеджера Сергія Гужви та блогера Анатолія Шарія.

Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ

Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ 02.03.2021

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія для доправлення до суду, повідомляють українські ЗМІ.

СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук

СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук 25.02.2021

Служба безпеки України оголосила лідера "Партії Шарія" Анатолія Шарія, який не з'явився на допит, у державний розшук.
Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія

Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія 17.02.2021

Служба безпеки України оголосила підозру блогерові Анатолію Шарію. Йому закидають державну зраду та розпалювання ворожнечі. Що відомо про Шарія?
СБУ оголосить Шарія у розшук, якщо він не з'явиться на допит

СБУ оголосить Шарія у розшук, якщо він не з'явиться на допит 17.02.2021

Допит Анатолія Шарія призначений на 22 лютого. Якщо він на нього не з'явиться, його оголосять в розшук, повідомили в СБУ. При цьому сам блогер стверджує, що не отримував підозру.
СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру в держзраді

СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру в держзраді 16.02.2021

В СБУ підозрюють, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур і здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.
В Україні підтримали політика, який назвав журналістку тупою вівцею

В Україні підтримали політика, який назвав журналістку "тупою вівцею" 19.08.2019

Обранець до парламенту від "Слуги народу" назвав журналістку "Нового времени" "тупою вівцею". Партія назвала його висловлювання "достатньо зрозумілою реакцією". Цькування видання не припинилось.
ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами на виборах

ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами на виборах 03.07.2019

У ЦВК одноголосно проголосували за скасування Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на виборах в парламент.
Кандидати з-за кордону: як Клюєва і Шарія знімали з виборів

Кандидати з-за кордону: як Клюєва і Шарія знімали з виборів 03.07.2019

Попри рішення судів, що не помічають доказів проживання скандальних кандидатів за кордоном, ЦВК таки зняла їх з виборів. DW - про перипетії довкола реєстрації кандидатами Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

СБУ перевіряє, чи живуть Клюєв, Шарій і Кузьмін в Україні

СБУ перевіряє, чи живуть Клюєв, Шарій і Кузьмін в Україні 03.07.2019

СБУ почала перевірку за запитом Андрія Парубія про проживання Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна в України протягом останніх п’яти років.

Анатолій Шарій зареєстрований у Литві (документ)

Анатолій Шарій зареєстрований у Литві (документ) 03.07.2019

На ім'я Анатолія Шарія у Вільнюсі зареєстроване підприємство, йдеться у віснику реєстраційного центру Литви.

ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія

ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія 03.07.2019

Центрвиборчком звернувся до усіх державних органів для отримання доказів відсутності Андрія Клюєва та Анатолія Шарія в Україні протягом останніх п'яти років. За наявності доказів комісія планує скасувати їх реєстрацію.
ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія

ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02.07.2019

Раніше ЦВК відмовила ексглаві адміністрації президента Андрію Клюєву та блогеру Анатолію Шарію у реєстрації. Рішення про реєстрацію ухвалені на виконання судових постанов.
Адвокатська палата Москви позбавила Марка Фейгіна статусу адвоката

Адвокатська палата Москви позбавила Марка Фейгіна статусу адвоката 25.04.2018

Фейгіна звинувачують в нехтуванні професійними цінностями і неетичній поведінці. На думку самого Фейгіна, адвокатського статусу його позбавили "за три твіти".