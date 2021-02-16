СБУ оголосить Шарія у розшук, якщо він не з'явиться на допит

Служба безпеки України (СБУ) має намір оголосити в розшук лідера "Партії Шарія", відеоблогера Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді, якщо він не з'явиться на допит 22 лютого.

"Повісткою Анатолія Шарія викликано на допит, який має відбутися 22 лютого. Рішення про оголошення Анатолія Шарія в розшук буде ухвалено в разі його нез'явлення на допит. Враховуючи останній пост Анатолія Шарія, де він читає текст підозри, - він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата", - повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 16 лютого, інформує "Інтерфакс-Україна".

В СБУ додали, що 15 лютого Шарію повідомили про підозру через електронну пошту, а також надіслали відповідне повідомлення на його сторінки в соціальних мережах і месенджерах. Крім того, йому повідомили про підозру і про виклик на допит на мобільний телефон. Інші деталі не розголошуються.

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Шарій: "Вперше чую про підозру"

Між тим Шарій заперечує отримання підозри. Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передає агентство "Українські новини". "Вони (працівники СБУ - Ред.) опублікували, що мені оголосили підозру. Це шляхом Telegram вони оголосили мені підозру, тому що я вперше про це чую" - сказав блогер. Він стверджує, що не боїться цієї підозри.

На думку слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур, зазначили в СБУ.

Як повідомлялося, у липні 2019 року виявилося, що на ім'я Анатолія Шарія у Литві зареєстровано підприємство.

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