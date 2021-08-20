 Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Новини

Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти медіаменеджера Ігоря Гужви, а також блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги.

Ігор Гужва

Ігор Гужва (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви, компаній-видавців "Страна.ua", а також блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій.

Про це йдеться в указах очільника держави №№ 375 і 376 від суботи, 21 серпня. Указами введено в дію два рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 20 серпня.

Указом №375 вводиться в дію рішення РНБО про санкції проти інформаційного агентства "Шарій.net", Анатолія Шарія, його дружини Ольги (Бондаренко) Шарій, а також Алли Бондаренко (матері Ольги Шарій).

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Указом №376 вводяться в дію санкцій проти Гужви, а також Анни Солнцевої, Любові Лукашиної. Обмежувальні заходи передбачають блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів видання "Страна.ua" . Під санкції потрапили юридичні особи - компанії-видавці "Страна.ua": ТОВ "Ласмак", "Маджера", ''Смарт медіамережа''.

У суботу, 21 серпня, ще до появи указу президента Зеленського про введення в дію рішення РНБО про санкції, видання "Страна.ua" заявило про блокування роботи сайту.

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