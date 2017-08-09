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Ігор Гужва

Тема

Ігор Гужва - український журналіст, медіабізнесмен.

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Докладно

Ігор Гужва

Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв

Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти Ігоря Гужви, а також подружжя Шаріїв.
Політика21 серпня 2021 р.
Руді Джуліані та Андрій Деркач

РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія

РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія

РНБО запровадила санкції щодо народного депутата Андрія Деркача, медіаменеджера Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія.
Політика20 серпня 2021 р.
Ігор Гужва

Журналіста Ігоря Гужву оголошено в розшук

Журналіста Ігоря Гужву оголошено в розшук

Головреда інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву оголосили в розшук через неявку до суду.
Політика13 лютого 2018 р.
Під час зустрічі Петра Порошенка та Александера Ван дер Беллена у Відні

Відень не ініціюватиме перегляду санкцій ЄС проти Росії

Відень не ініціюватиме перегляду санкцій ЄС проти Росії

Санкції проти РФ триватимуть попри втрати для австрійської економіки, пообіцяв президент Александер Ван дер Беллен.
Політика8 лютого 2018 р.
Ігор Гужва

Журналіст Ігор Гужва попросив політичного притулку в Австрії

Журналіст Ігор Гужва попросив політичного притулку в Австрії

Журналіст Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив про притулок. Він залишається головним редактором видання "Страна.ua".
Політика31 січня 2018 р.
СБУ підтверджує проведення обшуків у редакції видання "Страна.UA"

СБУ підтверджує обшуки у журналістів "Страна.ua"

СБУ підтверджує обшуки у журналістів "Страна.ua"

Обшуки проводяться в рамках провадження щодо розголошення державної таємниці, кажуть у СБУ.
Політика9 серпня 2017 р.
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