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Ігор Гужва
Тема
Ігор Гужва - український журналіст, медіабізнесмен.
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Докладно
Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв
Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та Шаріїв
Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти Ігоря Гужви, а також подружжя Шаріїв.
Політика
21.08.2021
21 серпня 2021 р.
РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія
РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія
РНБО запровадила санкції щодо народного депутата Андрія Деркача, медіаменеджера Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія.
Політика
20.08.2021
20 серпня 2021 р.
Журналіста Ігоря Гужву оголошено в розшук
Журналіста Ігоря Гужву оголошено в розшук
Головреда інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву оголосили в розшук через неявку до суду.
Політика
13.02.2018
13 лютого 2018 р.
Відень не ініціюватиме перегляду санкцій ЄС проти Росії
Відень не ініціюватиме перегляду санкцій ЄС проти Росії
Санкції проти РФ триватимуть попри втрати для австрійської економіки, пообіцяв президент Александер Ван дер Беллен.
Політика
08.02.2018
8 лютого 2018 р.
Журналіст Ігор Гужва попросив політичного притулку в Австрії
Журналіст Ігор Гужва попросив політичного притулку в Австрії
Журналіст Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив про притулок. Він залишається головним редактором видання "Страна.ua".
Політика
31.01.2018
31 січня 2018 р.
СБУ підтверджує обшуки у журналістів "Страна.ua"
СБУ підтверджує обшуки у журналістів "Страна.ua"
Обшуки проводяться в рамках провадження щодо розголошення державної таємниці, кажуть у СБУ.
Політика
09.08.2017
9 серпня 2017 р.
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