Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія для доправлення до суду, повідомляють українські ЗМІ.
Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді, для доправлення до суду з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу. Про це в вівторок, 2 березня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.
За даними джерела, рішення щодо цього суд ухвалив 25 лютого, оскарженню воно не підлягає.
Тим часом адвокат Шарія Валентин Рибін повідомив інформагентству "Українські новини", що він не брав участі в цьому засіданні, оскільки подібні клопотання розглядаються в закритому режимі й без участі адвоката. Рибін також повідомив, що натепер його підзахисний перебуває й проживає в Іспанії.
На повідомлення про ухвалу суду відреагував і сам Шарій, написавши про це у своєму Telegram-каналі. "Я вважаю, що це прекрасно, враховуючи повістку на допит на 5 березня. Вони вирішили з порушенням закону здійснювати кожну свою дію? Це щоб я потім більшу компенсацію отримав? Я не проти, в принципі", - написав Шарій.
Як повідомлялося, в лютому Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Його підозрюють у державній зраді і порушенні рівноправності громадян. Правоохоронці переконані, що метою Шарія було загострення суспільно-політичної ситуації в Україні та розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі всередині української держави.
Його викликали для участі в допиті як підозрюваного, проте він не з'явився. Наразі Шарія оголошено в державний розшук. 1 березня Служба безпеки України (СБУ) у рамках досудового розслідування у справі блогера Анатолія Шарія виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія".