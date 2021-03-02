Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді, для доправлення до суду з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу. Про це в вівторок, 2 березня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, рішення щодо цього суд ухвалив 25 лютого, оскарженню воно не підлягає.

Адвокат участі в засіданні не брав

Тим часом адвокат Шарія Валентин Рибін повідомив інформагентству "Українські новини", що він не брав участі в цьому засіданні, оскільки подібні клопотання розглядаються в закритому режимі й без участі адвоката. Рибін також повідомив, що натепер його підзахисний перебуває й проживає в Іспанії.

На повідомлення про ухвалу суду відреагував і сам Шарій, написавши про це у своєму Telegram-каналі. "Я вважаю, що це прекрасно, враховуючи повістку на допит на 5 березня. Вони вирішили з порушенням закону здійснювати кожну свою дію? Це щоб я потім більшу компенсацію отримав? Я не проти, в принципі", - написав Шарій.

Як повідомлялося, в лютому Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Його підозрюють у державній зраді і порушенні рівноправності громадян. Правоохоронці переконані, що метою Шарія було загострення суспільно-політичної ситуації в Україні та розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі всередині української держави.

Його викликали для участі в допиті як підозрюваного, проте він не з'явився. Наразі Шарія оголошено в державний розшук. 1 березня Служба безпеки України (СБУ) у рамках досудового розслідування у справі блогера Анатолія Шарія виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія".