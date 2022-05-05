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Партія Шарія

"Партія Шарія" - політична партія в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Партія Шарія".

"Партія Шарія" заснована скандальним українським блогером Анатолієм Шарієм, який у своїх коментарях щодо подій в Україні Шарій відстоює позицію, близьку до офіційної лінії Кремля. "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради 2019 року. Партію згодом очолила дружина блогера Ольга Бондаренко (Шарій), оскільки Центральна виборча комісія України відмовилась реєструвати самого Шарія кандидатом - той не проживав в Україні останні п'ять років, як того вимагає закон. На парламентських виборах 2019 року за політсилу блогера проголосувало 2,2 відсотка виборців, за мінімального прохідного бар'єру у 5 відсотків. До Ради партія не потрапила, але на місцевих виборах 2020 року спромоглася провести своїх депутатів у кілька місцевих рад. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ 05.05.2022

Проросійського блогера Анатолія Шарія підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.
В Україні призупинили діяльність політсил ОПЗЖ та Партія Шарія

В Україні призупинили діяльність політсил ОПЗЖ та "Партія Шарія" 20.03.2022

Враховуючи повномасштабне вторгнення Росії, РНБО ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв'язки з країною-агресором.
Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ

Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ 02.03.2021

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія для доправлення до суду, повідомляють українські ЗМІ.

СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук

СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук 25.02.2021

Служба безпеки України оголосила лідера "Партії Шарія" Анатолія Шарія, який не з'явився на допит, у державний розшук.
Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія

Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія 17.02.2021

Служба безпеки України оголосила підозру блогерові Анатолію Шарію. Йому закидають державну зраду та розпалювання ворожнечі. Що відомо про Шарія?

Вибори до Ради: переможці, переможені, антирекорд явки і "мінування" (22.07.2019) 22.07.2019

Партія "Слуга народу" з великим відривом перемагає на дочасних парламентських виборах в Україні. Хто ще проходить до Верховної Ради? Що Зеленський сказав про Вакарчука? Та чи були порушення на виборах?