"Партія Шарія" - політична партія в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Партія Шарія".

"Партія Шарія" заснована скандальним українським блогером Анатолієм Шарієм, який у своїх коментарях щодо подій в Україні Шарій відстоює позицію, близьку до офіційної лінії Кремля. "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради 2019 року. Партію згодом очолила дружина блогера Ольга Бондаренко (Шарій), оскільки Центральна виборча комісія України відмовилась реєструвати самого Шарія кандидатом - той не проживав в Україні останні п'ять років, як того вимагає закон. На парламентських виборах 2019 року за політсилу блогера проголосувало 2,2 відсотка виборців, за мінімального прохідного бар'єру у 5 відсотків. До Ради партія не потрапила, але на місцевих виборах 2020 року спромоглася провести своїх депутатів у кілька місцевих рад. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.