Ренат Кузьмін - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ренат Кузьмін".

В останні місяці президентства Віктора Януковича Ренат Кузьмін обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Перед тим упродовж трьох років (2010-2013) Ренат Кузьмін був першим заступником генерального прокурора України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.