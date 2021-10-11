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Ренат Кузьмін

Ренат Кузьмін - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ренат Кузьмін".

В останні місяці президентства Віктора Януковича Ренат Кузьмін обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Перед тим упродовж трьох років (2010-2013) Ренат Кузьмін був першим заступником генерального прокурора України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прокуратура просить для Медведчука арешт або заставу в мільярд

Прокуратура просить для Медведчука арешт або заставу в мільярд 11.10.2021

Після того як Віктору Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні постачанню вугілля з ОРДЛО, від нього вимагають застави у мільярд гривень. Інакше прокуратура просить заарештувати нардепа.

Одіозні політики: хто не проходить, а хто повертається в Раду? (23.07.2019) 23.07.2019

У новому складі Верховної Ради вже не буде багатьох скандальних депутатів. Ефект "Слуги народу" залишив їх за бортом парламенту. Натомість дехто з одіозних старожил таки отримує заповітний мандат. Ось деякі з них.

Суд дозволив Ренату Кузьміну балотуватися до Ради

Суд дозволив Ренату Кузьміну балотуватися до Ради 12.07.2019

Апеляційний суд скасував постанову ЦВК, якою Рената Кузьміна було знято з реєстрації кандидатом у депутати. Він балотується за списком партії "Опозиційна платформа - За життя".
Кандидати з-за кордону: як Клюєва і Шарія знімали з виборів

Кандидати з-за кордону: як Клюєва і Шарія знімали з виборів 03.07.2019

Попри рішення судів, що не помічають доказів проживання скандальних кандидатів за кордоном, ЦВК таки зняла їх з виборів. DW - про перипетії довкола реєстрації кандидатами Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

СБУ перевіряє, чи живуть Клюєв, Шарій і Кузьмін в Україні

СБУ перевіряє, чи живуть Клюєв, Шарій і Кузьмін в Україні 03.07.2019

СБУ почала перевірку за запитом Андрія Парубія про проживання Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна в України протягом останніх п’яти років.

Кузьмін відзвітував про справу Тимошенко у Брюсселі

Кузьмін відзвітував про справу Тимошенко у Брюсселі 22.11.2011

П’ять депутатів Європарламенту склали аудиторію першому заступнику генпрокурора України Ренату Кузьміну з інформацією про справу Тимошенко. Кузьмін курує низку кримінальних справ, порушених проти екс-прем'єрки Тимошенко.