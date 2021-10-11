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Ренат Кузьмін - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ренат Кузьмін".
В останні місяці президентства Віктора Януковича Ренат Кузьмін обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Перед тим упродовж трьох років (2010-2013) Ренат Кузьмін був першим заступником генерального прокурора України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У новому складі Верховної Ради вже не буде багатьох скандальних депутатів. Ефект "Слуги народу" залишив їх за бортом парламенту. Натомість дехто з одіозних старожил таки отримує заповітний мандат. Ось деякі з них.