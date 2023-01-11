Медведчука позбавили громадянства України

Президент України Володимир Зеленський припинив громадянство народних депутатів від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, Тараса Козака і Рената Кузьміна, а також нардепа Андрія Деркача, яких підозрюють у державній зраді. Про це він повідомив у відеозверненні за вівторок, 10 січня.

"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють", - сказав Зеленський.

У свою чергу голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив вранці в середу, 11 січня, що на найближчому засіданні парламент позбавить чотирьох нардепів мандатів. "Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у Telegram. Згідно з Конституцією, повноваження депутата припиняються достроково в разі припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

Медведчука видали Росії

В Україні проти кума президента РФ Володимира Путіна Медведчука відкриті кримінальні справи про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму й проведення підривної діяльності, а також про сприяння діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу. В квітні Медведчука затримали під час спроби виїзду за межі Київської області, а суд взяв його під варту без можливості внесення застави. У вересні Медведчука обміняли на 200 полонених українців, зокрема оборонців "Азовсталі".

Також у "вугільній справі" фігурує і Козак, який переховується в РФ.

Багаторічний агент РФ

Деркач, за даними Служби безпеки України, з 2016 року був агентом РФ та опікувався створенням низки приватних охоронних фірм у різних регіонах, які мали допомогти зі швидким захопленням України військами РФ. А за даними США, "багаторічний російський агент" Деркач відігравав центральну роль у спробах адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані представити його суперника на виборах президента Джо Байдена як причетного до корупційних махінацій в Україні.

Кузьміну повідомили про підозру в держзраді у жовтні. За даними слідства, напередодні та після початку повномасштабної війни Росії проти України він розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.