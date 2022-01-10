Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у "вугільній справі"

Депутату Верховної Ради України, голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт на два місяці за підозрою у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, повідомив у понеділок, 10 січня, Офіс генерального прокурора.

"Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні. В Офісі генпрокурора не уточнюють ім'я підозрюваного, але з оприлюдненої інформації випливає, що йдеться про Медведчука.

Медведчуку 8 жовтня 2021 року оголосили про підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках. За версією слідства, це підірвало енергетичну незалежність України. У цій справі з 12 жовтня Медведчук перебуває під домашнім арештом, який один раз уже продовжували.

Як наголошують в Офісі генпрокурора, станом на 10 березня він перебуватиме під домашнім арештом п'ять місяців із дозволених законом шести під час досудового розслідування.

Читайте також: Вугільна справа Медведчука: "тероризм" чи "все легально"?

Підозри Порошенку та Кузярі

Також у "вугільній справі" в держзраді підозрюють п'ятого президента України Петра Порошенка та відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з окупованих територій обвинувачують ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Читайте також: Держзрада для попередника: як політики відреагували на підозру Порошенку

Медведчук також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником російського уряду для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, а також, імовірно, передавав спецслужбам РФ відомості, що містять державну таємницю. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України.

У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року. Після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід Медведчуку на особисте зобов'язання.