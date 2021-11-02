Медведчуку змінили домашній арешт на особисте зобов’язання у справі про держзраду

У справі про держзраду суд змінив Віктору Медведчуку запобіжний захід на особисте зобов'язання замість домашнього арешту, термін якого закінчився.
Народному депутатові, голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість домашнього арешту у справі про державну зраду та замах на розграбування національних цінностей. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва у вівторок, 2 листопада.
Водночас сам Медведчук заявив, що не бачить підстав, щоб йому обирали взагалі будь-який запобіжний захід у цій справі, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
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Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що граничний строк у шість місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим. Проте особисте зобов'язання - єдиний запобіжний захід, про який наразі могла клопотати сторона обвинувачення.
Відповідно до нового запобіжного заходу Медведчук має прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу та повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Нагадаємо, що водночас Медведчук перебуває під домашнім арештом до 7 грудня по іншій кримінальній справі щодо сприяння терористичній діяльності через торгівлю вугіллям з тимчасово окупованого Донбасу. Звинувачення щодо цього Медведчуку висунули у жовтні. Розгляд апеляції призначений на 9 листопада.
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Раніше повідомлялось, що у травні Медведчуку повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.
Як зазначала генпрокурорка Ірина Венедіктова, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності й співпраці з країною-агресором. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Крім того, ймовірно передавав спеціальним службам РФ відомості, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України.
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