Медведчуку змінили домашній арешт на особисте зобов’язання у справі про держзраду

Народному депутатові, голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість домашнього арешту у справі про державну зраду та замах на розграбування національних цінностей. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва у вівторок, 2 листопада.

Водночас сам Медведчук заявив, що не бачить підстав, щоб йому обирали взагалі будь-який запобіжний захід у цій справі, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що граничний строк у шість місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим. Проте особисте зобов'язання - єдиний запобіжний захід, про який наразі могла клопотати сторона обвинувачення.

Відповідно до нового запобіжного заходу Медведчук має прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу та повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Медведчук все одно залишиться під домашнім арештом

Нагадаємо, що водночас Медведчук перебуває під домашнім арештом до 7 грудня по іншій кримінальній справі щодо сприяння терористичній діяльності через торгівлю вугіллям з тимчасово окупованого Донбасу. Звинувачення щодо цього Медведчуку висунули у жовтні. Розгляд апеляції призначений на 9 листопада.

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Справа про розграбування національних ресурсів

Раніше повідомлялось, що у травні Медведчуку повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Як зазначала генпрокурорка Ірина Венедіктова, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності й співпраці з країною-агресором. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Крім того, ймовірно передавав спеціальним службам РФ відомості, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України.

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