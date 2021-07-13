 Слідство щодо Медведчука та Козака завершено - Офіс генпрокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2021

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Слідство щодо Медведчука та Козака завершено - Офіс генпрокурора

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про завершення слідства щодо підозри двох нардепів у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

В Україні завершили слідство в резонансній справі щодо підозри двох парламентаріїв у державній зраді та розграбуванні національних цінностей, матеріали провадження відкриті стороні захисту. Про це йдеться в заяві генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, оприлюдненому в п'ятницю, 20 серпня, на сайті Офісу генпрокурора України.

При цьому прізвища нардепів не називаються, проте із суті та деталей підозри зрозуміло, що йдеться про народних депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який наразі перебуває під домашнім арештом, і Тараса Козака, котрий перебуває в розшуку.

"Матеріали сьогодні будуть відкриті народному депутату, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентарія виділені в окреме провадження у зв’язку з його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені... Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами та слідчими, справа піде до суду", - повідомила Венедіктова.

За її словами, Офіс генпрокурора готовий до звинувачень у переслідуванні опозиції, інформаційних атак і перешкоджання роботі, проте вона наголосила, що докази зібрано, "і ми готові йти з ними до суду". "Двоє народних депутатів України підозрюються у причетності до тяжких злочинів. Народні обранці, що присягали на вірність Україні та зобов'язувалися боронити її суверенітет та незалежність, обґрунтовано підозрюються у зраді Батьківщини та наданні допомоги агресору в один із найтяжчих часів нашої історії", - запевнила генпрокурорка.

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Допомага окупаційній владі

Венедіктова повідомила про наявність у слідства доказів, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока", розташованого в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічній зоні України. "Без допомоги цих нардепів РФ знадобилися б роки й величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 мільярда гривень", - зазначила вона.

Крім того, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їхньої бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі, розповіла генпрокурорка. "По суті, вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це не що інше, як державна зрада", - наголосила Венедіктова.

За її словами, йдеться про передання конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого проєкту "Промінь", спрямованого на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних та інших інтересів РФ, вигідних їй змін у внутрішній і зовнішній політиці України. 

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Нагадаємо, що 11 травня Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.  Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора, ознайомився з копією пред'явленої йому підозри та заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, апеляційний суд залишив його в силі.

Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу. 

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